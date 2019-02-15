Лицо с обложки: Елена Черных

Елена Черных, известный в Туле косметолог, основатель клиники эстетической медицины, рассказала «Модному городу» о том, как изменилась косметология и подход к женской красоте.

– Елена, Вы занимаетесь косметологией уже много лет. Как за эти годы поменялся Ваш взгляд на красоту и работу с кожей, внешностью?

– За эти годы сформировалась концепция гармонизации внешнего вида без привязки к отдельным недостаткам.

Работа с качеством кожи первостепенна, а затем – работа с пропорциями.

Кроме того, важен комплексный подход к поддержанию молодости и красоты изнутри, с использованием современных принципов антиэйджинга.

– Какие открытия на Вас особенно повлияли?

– Сейчас век высоких технологий. Аппаратная косметология вышла на небывалый уровень по эффективности. Сейчас с помощью аппаратных технологий можно работать с лицом на уровне мышечно-апоневротического слоя, ранее доступном только пластическим хирургам. И без реабилитации!

– Каждая ли женщина красива? И что нужно, чтобы раскрыть эту красоту?

– Каждая красива своей индивидуальностью, которую мы стремимся подчеркнуть красивыми штрихами.

– Главные правила, которым Вы всегда следуете в бизнесе, работе?

– Порядочность, честность, профессионализм.

Безупречная репутация – это то, чем я горжусь и дорожу превыше всего.

– Ваш личный секрет красоты?

– Это не секрет)). Здоровый образ жизни и любимая работа.

– Что для Вас женское счастье?

– Гармония всех важных сфер жизни. Я счастлива, когда утром тороплюсь к пациентам, а вечером – к семье.