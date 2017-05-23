Блондинки против брюнеток. Диана Федорова

Среди женщин, занимающих руководящие посты, - 85% брюнеток. Среди жен и подруг самых богатых людей мира - 62% брюнеток. Следующая героиня нашей битвы - брюнетка Диана Федорова, руководитель фотостудии DF PHOTOSTUDIO, владелица бутика дизайнерской мебели.

- Вы когда-нибудь меняли цвет волос?

- Да, однажды я была блондинкой. В ту пору мне было 16 лет. Без малейшего колебания я нещадно высветлила волосы, посмотрела на себя в зеркало: на меня взирала незнакомка с волосами цвета спелой пшеницы, бледной кожей и ставшими вдруг несуразно черными бровями.

Изменив всего лишь цвет волос, я поняла, что стала другой. И испугалась... Мой новый образ совершенно не соответствовал моему характеру. Блондинка или брюнетка – это состояние души. Через полгода я стала сама собой. С тех пор у меня ни разу не возникало желания изменить цвет волос.

- Блондинки кажутся беззащитными и наивными, брюнетки – решительными и уверенными в себе. Что вы об этом думаете?

- Я думаю, что представители мужского пола подсознательно темный цвет волос ассоциируют с интеллектом, а светлый цвет волос — с развлечением.

Каждый из нас знает много анекдотов про блондинок. Отражают ли они реальность? Определенно нет, но, по словам мужчин, зерно истины в этом есть.

- Цвет волос влияет на мироощущение и отношение окружающих?

- Да, конечно! Светлые волосы создают образ мечтательности, а темные локоны придадут загадочность и таинственность. Страстные, яркие, знойные, стервозные, одним словом, роковые брюнетки становятся не только мечтой поэта, но и королевой бала. А если серьезно, девушка с любым цветом волос прекрасна.

Ведь природный цвет - это своеобразная подсказка, зачем вы пришли в этот мир и какого поведения вам следует придерживаться.

- Мужчины предпочитают брюнеток или блондинок?

- «Мужчины предпочитают блондинок» - это полная ерунда. Мужчины предпочитают симпатичных, веселых, общительных, не замороченных на бредовых идеях и не чрезмерно умных женщин. Цвет волос, наверное, последнее, на что мужчины обращают внимание, когда смотрят на девушку, если только волосы не радикально зеленого цвета или отсутствуют вовсе. Мужчинам нравятся ухоженные, милые, очаровательные, со своим неповторимым шармом девушки, независимо от цвета волос и даже от цвета кожи.

- Ваш главный принцип в бизнесе?

- Для достижения цели надо трудиться, прикладывать максимум усилий, уметь находить общий язык с людьми. Радуйтесь даже малым достижениям, никогда не останавливайтесь на полпути, не «опускайте руки», с юмором смотрите на неудачи, творчески подходите к организации бизнеса, ожидайте от жизни только хорошего, тогда у вас все получится. Наша жизнь в наших руках!

- Какой вы руководитель?

- Став руководителем, важно не утратить своих сильных качеств: способности быть гибкой, дипломатичной и при этом сохранять женственность.

На мой взгляд, порядочность является основной ценностью руководителя.

При этом в приоритете четкая постановка задач, умение организовать коллектив и настроить его на конкретный результат, без этого в бизнесе не выжить. Не всегда получается все сделать так, как хочется. Не со всеми можно договориться исключительно на своих условиях. Иногда надо пойти на компромисс. Где-то нужно уступить, ущемить себя в чем-то.

Бабушка мне всегда говорила: «Относись к людям так, как хотелось, чтобы относились к тебе». Старая, добрая истина! Я стараюсь понять, что у человека на душе, каковы условия его жизни, что вызывает его интерес, а что, наоборот, равнодушие. Такой подход позволяет по максимуму использовать его сильные стороны в целях успешной работы коллектива.

- Ваш секрет гармонии в личных отношениях?

- Любовь-морковь проходит очень быстро. Особенно ярко это начинает проявляться, когда период страстной любви угасает и сменяется более спокойным состоянием, в котором, собственно, и начинают строиться отношения. Не надо ждать, чтобы твой мужчина проявлял активность — совершил подвиг или забил мамонта. Он может проявить себя как внимательный и заботливый, умеющий устроить уютный быт и незабываемый отдых. В личных отношениях важно почувствовать равновесие рядом друг с другом.

На мой взгляд, взаимоотношения будут постоянно развиваться и всегда будут новыми, если вы взаимно поддерживаете и дополняете друг друга. И никакие монстры в виде жизненных невзгод и трудностей, неожиданно вынырнувшие из пучины жизни, не смогут причинить вред.

- Ваш самый сумасшедший поступок?

- Первое, что приходит в голову, - мой недавний сумасшедший драйв на мотоцикле. Как только вспоминаю об этом - покрываюсь мурашками.

Словами трудно описать: это эйфория, смешанная с восторгом, ощущением полета, адреналином, нежностью, страхом, запахом пыли, ветром и эмоциями на кончиках пальцев.

Я говорю не о простом мотоцикле-дорожнике, а о настоящем литровом суперспортбайке с мощностью 200 лошадиных сил и разгоном до 300 км/час. Стоит упомянуть, что сиденье для пассажира представляет собой даже не сиденье - просто жердочка сзади водителя, а твоя безопасность зависит только лишь от того, насколько крепко ты сумела схватиться за водителя. Было очень страшно, такое чувство, что несешься по Садовому на реактивной метле. На поворотах мотоцикл практически ложится на бок, ощущение, будто еще немного - и коленкой коснешься асфальта. На светофорах я переводила дух, и только мечтала о том, чтобы поскорее добраться до дома. Хотя были и другие истории))).

- Три главных черты Вашего характера?

- С детства я больше любила общаться с мальчиками, чем с девочками. Да и сейчас мне с мужчинами проще и интереснее, чем с женщинами. Поэтому в моем характере присутствуют мужские черты: высокая требовательность к себе, сила воли и ответственность. При этом я оптимист и жизнерадостный человек. Не лишена женственности и романтизма. Безумно люблю горы, шум прибоя, природу во всех ее проявлениях. И, конечно, как любая девушка, ценю комфорт, уют, красивые вещи, заботу и внимание.

- На что Вы готовы ради любимого человека/семьи?

- Я выросла в любви, поэтому ради любимого человека и семьи готова горы свернуть. Я сделаю все, на что только способна, чтобы мои близкие и любимые были счастливы.

- Ваш главный секрет красоты?

- Любовь к жизни, положительные эмоции, позитивный настрой, спорт, правильное питание и отсутствие вредных привычек!

Считается, что День брюнеток отмечается 28 мая. Правда, принята эта дата только в России. И, как говорят, она была установлена одним глянцевым журналом в качестве ответа Дню блондинок.