Правила успеха: начни с мечты

Куда приводит мечта и как организовать «сладкий» бизнес в новом формате, рассказывают Анна и Артур, владельцы пространства

GRP Sweet Concept Store.

Мечта – основной лейтмотив нашего бизнеса. Очень часто мы вели разговоры о нашем пространстве, в котором можно не спеша отдохнуть и насладиться вкусными десертами за чашкой хорошего кофе. Важным элементом всего должна была быть атмосфера.

Мы не хотели рассматривать концепцию кофейни, кафе, так как в городе их много и на разный вкус. В Европе и Америке часто можно встретить концепт-сторы – многофункциональные магазины, атмосфера и ассортимент которых передают определенное мировоззрение, концепт. В концепт-сторах, как правило, предлагаются разнородные товары – одежда, парфюмерия, книги и многое другое. Мы решили создать новое направление, которое прежде нигде не появлялось, – Sweet Concept Store. Именно sweet (англ. – сладкий) стал идеей, вокруг которой мы собрали все пространство: кенди-бары, десерты собственного производства, кофейный бар, магазин с аксессуарами ручной работы, фермерским кофе, ремесленным шоколадом.

Чего нам не хватало в уже существующих кофейнях и кафе? В кофейнях не хватало вкусных качественных десертов по доступной цене. В кафе – хорошего кофе. То есть пить кофе приходилось в одном месте, а за десертами ехать в другое… Мы захотели объединить и кофе, и сладости, и клиентоориентированный сервис.

Любое дело, если в нем есть душа, – это живой организм, способный адаптироваться к окружающим условиям. Если останавливается развитие, прекращается диалог между производителем и рынком, это рано или поздно приводит к гибели бизнеса.

Как показала практика, недостаточно иметь хороший коммерческий план и строго следовать ему. Это лишь цифры, в большинстве случаев просто раздутые, как и всё в наше время.

Рынок кондитерских изделий быстро меняется. На смену классическим десертам приходят новые, неизведанные, неопробованные. Приведем пример трехлетней давности, когда мы делали naked cake («голый торт») «красный бархат». Многие тульские кондитеры скептически относились к нему, ведь в те времена были очень популярны торты из мастики. Да, они были красивы снаружи, но мастику многие клиенты выбрасывали, а сам торт тоже был малосъедобен из-за большого количества крема. А «красный бархат» прекрасен своей текстурой бисквита и нежного воздушного крема. И сегодня его можно встретить почти в любой кофейне и кафе Тулы.

К какой вершине мы стремимся?

Строчка в «Форбс», лучший из лучших – это всё цели, которые после себя не имеют дальнейшего развития.

Да, возможно, достичь их неплохо, но мы хотим решать конкретные задачи каждого дня, чтобы наше пространство могло просуществовать не одно десятилетие. Также хотелось бы развития сети нашего пространства в России. Цель есть, и мы медленно, но верно идем к ней.