Подводим итоги фотоконкурса «О спорт, ты – мир!»

Завершился фотоконкурс «О спорт, ты – мир!». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Stejs. Пользователи отдали за него 10 голосов.

Stejs получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 7 голосов получает фото от vinipyh2011.

Третье место досталось снимку от пользователя modern956. Портальцы отдали ему 4 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!