Запускаем новый фотоконкурс «День яркой одежды»
Зима не очень балует яркими красками. Поэтому мы можем устроить себе их сами. Мы запускаем фотоконкурс «День яркой одежды». Делитесь фотографиями, где вы наряжены в яркую одежду. Пусть это будет только одна вещь из вашего гардероба или полностью составленный образ из самых невероятных цветов. Проявите фантазию, и, может, вам повезет выиграть приз и зарядить всех ярким настроением!
Загружайте свои фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз – пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 18 января по 8 февраля.
Голосование продлится до 18 февраля.