Завершаем фотоконкурс «Животные на снегу»

Завершился фотоконкурс «Животные на снегу». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от Cuba и Semochka_71. Пользователи отдали за них 29 голосов.

Cuba и Semochka_71 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 27 голосов получает фото от пользователя -!-.

Третье место досталось снимку от пользователя: ВЛАДИМИРОВНА. Портальцы отдали за него 22 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!