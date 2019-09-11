Делитесь своими кадрами из Тульского экзотариума

Портал Myslo совместно с Тульким экзотариумом объявляет фотоконкурс «Экзотариум. Тульский. Любимый. Мой».

Все знают главную тульскую «тещу» и практически каждый уже побывал в новом здании экзотариума на территории парка им. Белоусова. К участию в конкурсе принимаются фотографии, сделанные в старом или новом здании. Сюжеты могут быть любыми: на фоне зданий, со слонами, на «разломе» в Белоусовском парке или рядом со всенародно любимой «тещей». Делитесь фотографиями себя и своих родственников.