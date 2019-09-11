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Делитесь своими кадрами из Тульского экзотариума

Делитесь своими кадрами из Тульского экзотариума

Портал Myslo совместно с Тульким экзотариумом объявляет фотоконкурс «Экзотариум. Тульский. Любимый. Мой».

Все знают главную тульскую «тещу» и практически каждый уже побывал в новом здании экзотариума на территории парка им. Белоусова. К участию в конкурсе принимаются фотографии, сделанные в старом или новом здании. Сюжеты могут быть любыми: на фоне зданий, со слонами, на «разломе» в Белоусовском парке или рядом со всенародно любимой «тещей». Делитесь фотографиями себя и своих родственников.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победителей фотоконкурса ожидают призы от Тульского экзотариума:

  • за I место - приглашение на два лица в старое (ул. Октябрьская д.26) и в новое здание (территория парка им. Белоусова).
  • за II место - приглашение на два лица в новое здание (территория парка им. Белоусова)
  • за III место - приглашение на два лица в старое здание (ул. Октябрьская д.26)

Приём фотографий продлится с 11 сентября по 1 октября.
Голосование продлится до 11 октября.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 15:33 +2

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