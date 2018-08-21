Стартовал фотоконкурс «Фильмоголики»

Принимаем фотографии на конкурс «Фильмоголики».

Если вы обожаете мир киноиндустрии, следите за всеми новинками, и часто ходите в кино, всегда знаете, какой фильм посоветовать друзьям, или любите делать косплеи на киногероев, то этот конкурс для вас!

Выкладывайте фото на мотив известных фильмов, селфи с известными актёрами, фотографии из зала кинотеатра — всё, что связано с кино.