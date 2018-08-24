Выбраны лучшие фото дам с цветами
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дама с цветами».
Первое место завоевал кадр от Светланы Тульской, он набрал 63 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 61 голос получило фото от Светланы Ланской.
А на третьем месте кадр от tatlopina. Пользователи портала отдали ему 57 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!