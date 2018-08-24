Выбраны лучшие фото дам с цветами

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дама с цветами».

Первое место завоевал кадр от Светланы Тульской, он набрал 63 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 61 голос получило фото от Светланы Ланской.

А на третьем месте кадр от tatlopina. Пользователи портала отдали ему 57 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!