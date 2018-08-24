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Выбраны лучшие фото дам с цветами

Выбраны лучшие фото дам с цветами

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Дама с цветами».

Первое место завоевал кадр от Светланы Тульской, он набрал 63 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 61 голос получило фото от Светланы Ланской.

А на третьем месте кадр от tatlopina. Пользователи портала отдали ему 57 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:22 +6

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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