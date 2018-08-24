Объявляем победителей фотоконкурса «Детский взгляд в космос»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детский взгляд в космос».

Первое место завоевала работа Ильи Афонина (9 лет), она набрала 96 голосов.

Главный спонсор конкурса клиника «ВЗГЛЯД®» дарит победителю

профессиональный набор художника!

Второе место и 72 голоса получила работа фото Кристины Иост (15 лет).

Она получает полет в аэротрубе продолжительностью 10 минут на двоих.

А на третьем месте рисунок Артёма Корнеева (5 лет). Пользователи портала отдали ему 68 голосов. Артём и его родители награждаются билетами в Московский планетарий на четверых человек.

Также все победители получат вымпелы с печатью МКС,

побывавшие в космосе!

Победители приглашаются 30 АВГУСТА в 17:00 на вручение призов в клинику «ВЗГЛЯД®» (Тула, ул. Демонстрации, 38).



ВНИМАНИЕ! Обязательно возьмите с собой оригиналы рисунков!

Награждение и победителей покажут по телевидению.