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Объявляем победителей фотоконкурса «Детский взгляд в космос»

Объявляем победителей фотоконкурса «Детский взгляд в космос»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детский взгляд в космос».

Первое место завоевала работа Ильи Афонина (9 лет), она набрала 96 голосов.

Главный спонсор конкурса клиника «ВЗГЛЯД®» дарит победителю 
профессиональный набор художника!

Второе место и 72 голоса получила работа фото Кристины Иост (15 лет).
Она получает полет в аэротрубе продолжительностью 10 минут на двоих.

А на третьем месте рисунок Артёма Корнеева (5 лет). Пользователи портала отдали ему 68 голосов. Артём и его родители награждаются билетами в Московский планетарий на четверых человек. 

Также все победители получат вымпелы с печатью МКС,
побывавшие в космосе!

 

Победители приглашаются 30 АВГУСТА в 17:00 на вручение призов в клинику «ВЗГЛЯД®» (Тула, ул. Демонстрации, 38). 
 

ВНИМАНИЕ! Обязательно возьмите с собой оригиналы рисунков! 

Награждение и победителей покажут по телевидению. 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 17:58 +2

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