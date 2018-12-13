Выиграй новогоднюю фотосессию в конкурсе от жилого района «Молодёжный»

Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. Именно в Новый год происходит волшебство, случаются чудеса и оживает сказка. Все с нетерпением ждут подарков, дарят и принимают новогодние поздравления.

И именно в этот период хочется оказаться для кого-то Дедом Морозом и порадовать подарками.

Жилой район «Молодёжный» приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Новогодняя Тула» и получить волшебную новогоднюю фотосессию в подарок.

В этом году наш город участвует в праздничном фестивале «Тула — новогодняя столица России». Это отличный повод сделать много ярких фотографий городских видов, украшенных новогодними огнями и композициями.

Фотографируйте новогоднюю Тулу

и получите шанс на приз!

Условия конкурса:

Выложите фотографию новогодней Тулы у себя на странице в Вконтакте или Инстаграм и обязательно укажите два хештега : #новогодняятула2019 и #молодежный2019.

Продублируйте это фото в АЛЬБОМ конкурса на MYSLO и обязательно подпишите под фото ваш ник в той соцсети, где вы выложили этот кадр с хэштегами.

Подпишитесь на одну из групп жилого района «Молодежный»: vk.com/molodezhnytula или instagram.com/molodezhnyizk.

Фото будут приниматься до 24 декабря. Голосование пройдёт с 24 декабря до 27 декабря (включительно). 28 декабря мы объявим победителя.

Голосованием на портале будет выбран один кадр — набравший максимальное количество лайков. В случае, если сразу несколько фото наберут одинаковое количество голосов, победителя выберут представители жилого района «Молодёжный».

Автор победившего фото получит в подарок новогоднюю фотосессию в студии! А для этой фотосессии вас подготовит профессиональный стилист.

Участвуйте и побеждайте!