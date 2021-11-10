Выбираем «Женщину года-2021»!

В конце года «Модный город» объявляет традиционную, очень красивую премию «Женщина года». Героини, которых мы на нее номинируем, вдохновляют своей заряженностью на успех и способностью сворачивать горы, при этом они успевают быть любящими женами, заботливыми мамами и очаровательными женщинами.

Кто станет женщиной года? Голосуйте и выберите победительницу!

Она украсит обложку январского номера журнала.

Голосование продлится до 29 ноября. Имя победительницы будет объявлено 30 ноября на Myslo.ru.

Знакомьтесь с номинантками этого года!

Лилия Левицкая, психолог, эксперт по лидерству, энергии, любви и отношениям

Она уверена, что мир в любой кризис спасет любовь. Она умеет активировать любовь, помогая людям вспоминать целостных себя, светиться изнутри и жить, а не выживать.

— Лилия, чем знаменателен был для Вас этот год?

— Он был очень активным и многогранным, как и вся жизнь. Я давно решила для себя, что жить важно обязательно счастливо, в любви и сбалансированно во всех сферах. Когда понимаешь, что каждый день — это целая жизнь, и всей собой по-настоящему живешь его в семье, деле, общении, хобби, получается тот самый поток, о котором мечтают многие.

В этом году я выпустила книгу «Лицом к себе. Путь от боли к любви», в которой с помощью реальных историй женщин и мужчин показала путь к взаимной любви и здоровым отношениям. Выступала на международных конференциях, запустила и реализовала второй поток курса «Лицом к себе», в котором участвуют женщины со всего мира. Стала экспертом журнала PSICHOLOGY.ru. Вошла в сообщество спикеров СНГ CISSA под руководством Радислава Гандапаса. Стала проводником сияния трансформационной игры «Тамболия». Продолжаю проводить тренинги для лидеров, в которых обучаю предпринимателей быть максимально эффективными в бизнесе, энергичными и счастливыми в остальных сферах жизни.

С семьей мы много путешествовали, проживали разные приключения: плавали с дельфинами, летали на парапланах, покоряли горы и многое другое. Я освоила сноуборд, о чем давно мечтала.

— Расскажите о Вашей книге «Лицом к себе» — для кого она?

— Эта книга для женщин и мужчин, которые мечтают быть счастливыми вдвоем, на работе, с друзьями и в других значимых отношениях, но живут чаще в обидах, страхе, неудовлетворенности, изменах и тревогах. Через эту книгу я активирую в людях любовь к себе и к жизни, ведь только целостный, удовлетворенный и знающий себя человек может выстраивать здоровые взаимоотношения и счастливую, многогранно успешную жизнь.

— Какие аспекты жизни чаще всего хочет «подтянуть» современный человек?

— В современном мире особо остро стоят проблемы депрессий, тревоги, болезненных отношений, зависимостей, потери себя и смысла жизни, выгорания и отсутствия мотивации. Также в этом году добавилась постковидная депрессия. Часто и мужчины, и женщины приходят с проблемами в отношениях, но остаются на более длительную проработку, так как в нашей жизни все взаимосвязано. Думаю, что каждому думающему человеку важно регулярно обращаться за помощью к профессионалам, психологам и коучам, так как с экспертом вы экономите самое важное — время жизни. Вы никогда не будете моложе, чем сегодня. Об этом нужно помнить всегда.

— Вы называете себя «активатором любви» — что Вы вкладываете в это понятие?

— Активация любви — это включение жизни в самом человеке. Настоящая любовь — это принятие+ответственные заботливые действия, направленные на развитие. А многие люди по отношению к себе этого не делают. Вкладывают в других, пытаются достигать материального успеха, гонятся за внешними атрибутами в надежде испытать счастье и радость, но все зря. Счастье и любовь могут начинаться только изнутри, и это большая творческая задача, учитывая историю нашей страны и историю становления каждого человека.

Все мы изначально рождаемся целостными, но потом родители, учителя и воспитатели делают из детей удобных людей. Есть такой грустный анекдот: «Меня до 5 лет звали заткнись, а потом Василий». Многим с детства навязывали, что какие-то наши проявления и эмоции хорошие, а какие-то — плохие. Часто это кривое воспитание, которое лишает человека индивидуальности и делает удобным для остальных. Люди разучиваются слышать свое тело, понимать эмоции, ценности, потребности. И в итоге мы получаем потухших грустных людей, которые всю жизнь пытаются через других вернуть себя. Активировать любовь — это активировать целостных себя, вспомнить весь свой потенциал, начать светиться изнутри и жить, а не выживать.

— Вы 20 лет в счастливом браке и точно знаете всё о здоровых, гармоничных отношениях. А может ли наш читатель провести экспресс-диагностику — являются ли отношения в его семье здоровыми?

— Да, мы вместе уже 20 лет, у нас трое детей и много интересных моментов, прожитых вместе. Но счастье измеряется не цифрами, не детьми, а внутренним «ХОРОШО». Отношения здоровые и живые, если вам в них по-настоящему хорошо. Не «я не могу без него», ведь это болезненная зависимость, а реально «мне хорошо». В здоровых отношениях нет тревоги. Мне хорошо одной и мне хорошо с партнером. Мы усиливаем друг друга, а не разрушаем.

— Какие у Вас планы на следующий год?

— В наступающем году мне важно выпустить книгу, которую сейчас я пишу под рабочим названием «Активация Лидера: откуда приходят решения». Она — для лидеров, руководителей и предпринимателей. Конечно, в этом проекте не только книга, но и трансформационные тренинги. Скоро стартует третий поток моего авторского курса «Лицом к себе. Путь от боли к любви». Намечены выездные и онлайн-тренинги, большой интереснейший проект — игра «Тамболия», которую я планирую проводить и в Туле. Есть много других планов, но пусть они пока будут в секрете. Встретимся в новом году и обсудим, как все получилось).

Блиц

Психолог, эксперт по лидерству, энергии, любви и отношениям. Трансформационный тренер и автор курсов "Эксперт PSYCHOLOGY.ru"

Более 1000 статей

Более 10000 учеников= на авторских курсах

4 книги для улучшения жизни

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Илиана Марина, управляющий директор клиники «Эксперт»

Итогами этого года Илиана Марина, управляющий директор Клиники «Эксперт», может по праву гордиться. ГК «Эксперт» вошла в десятку лучших по версии Forbes и завоевала еще целый ряд престижных наград. Успешно реализуются масштабные проекты по развитию клиник в Туле и Орле.

— Илиана, что важного произошло в Вашей жизни за этот год? Чем он Вам запомнился? Какие планы по развитию клиники были реализованы?

— Безусловно, предмет гордости — вхождение нашей компании ГК «Эксперт» в ТОП-10 крупнейших российских медицинских компаний по мнению независимого финансово-экономического издания Forbes. Мы были отмечены сразу в двух категориях. Получили почетное 2-е место за количество принятых пациентов. Вторым критерием для личного зачета стал объем выручки: по нему мы завоевали 9-е место, с приростом за 2020 год в 25%.

Также по оценке исследования журнала Vademecum мы в двадцатке крупнейших «Топ-200 частных многопрофильных клиник России».

В этом году мы в очередной раз подтвердили своё звание «Лучшая Клиника для всей семьи» в ежегодной премии «Комсомольской Правды», а также завоевали премию «Тульский Бренд 2021» в номинации «Медицина».

— Начиная новый проект по развитию клиники, на что Вы ориентируетесь? Или Ваши пациенты подсказывают идеи улучшений?

— Открывая клинику в Туле, мы ставили перед собой одну большую цель — сделать качественную медицину с высоким уровнем сервиса в регионе. А как к этому прийти, в чем улучшиться, — конечно, исходили из потребностей наших пациентов, клиентов и партнеров!

Сейчас мы стоим на пороге расширения — и идея возникла из потребности. Мы хотим дать большее нашим пациентам.

— Опишите свой обычный рабочий день -как он проходит? Всегда ли все успеваете?

— У меня нет обычного дня. Вот честно. Каждый день уникален. Это про отношение к жизни. Я не связываю себя рамками. А продуктивной мне позволяет быть система временных блоков. Ей меня научил известный профессор Сергеев А. М., который вел у нас курс на программе МВА. Ее суть — делить рабочее время на блоки, в которые ты делаешь работу определенного формата: например, час на ответы на почту, час на звонки и т. д. Если это встречи, то, как правило, за время дороги я совершаю запланированные звонки.

— Какие привычки помогают Вам быть «в ресурсе»? Есть ли лайфхаки, которые позволяют не сваливаться в лень и прокрастинацию?

— Когда ты живешь своей большой целью, умеешь получать удовольствие и от процесса, и от результата — это ли ни есть состояние ресурса?

Я люблю все, чем я занимаюсь, и не занимаюсь тем, что я не люблю. Бывает, конечно, что какое-то рутинное действие не так приятно, тогда я балую себя по его окончанию. Можно просто похвалить себя, можно скушать что-то вкусненькое.

А лайфхаками с удовольствием поделюсь. У меня динамичный график, в том числе и командировочный, поэтому для себя я практикую, по совету моей подруги и удивительной женщины Ольги Дыдыко, программу заземления/замедления. Выделяю время -иногда это час, иногда и день — когда ограничиваю связь, позволяю себе посозерцать мир вокруг. Место может быть любым — кафе, кофейня, парк или номер в гостинице, но обязательно с красивым видом.

— Однажды в интервью Вы упоминали тусовку женщин-предпринимателей. Как вы собрались вместе и с какой целью?

— Да, для меня важно развитие не только в профессиональной деятельности, но и в общественной работе. Как амбассадор «Клуба Женщин-Предпринимателей» (Women's Club), я являюсь организатором различного формата мероприятий: форумов, встреч, конференций и мастер-классов. Большая часть направлена на улучшение качества жизни, например, программа «АнтиЭйдж» и «Культура здоровья». Если задуматься, согласно данным ВОЗ, наше здоровье определено не только системой здравоохранения, оно на 50%(!) определяется нашим образом жизни.

— Куда бы Вы хотели двигаться дальше в своем профессиональном развитии? Каких результатов хотите добиться в развитии клиники?

— Внутренние амбиции просят масштабного проекта, не только в рамках нашей клиники и компании, — скорее, в рамках региона и медицинской отрасли в целом. У меня есть видение и облик того, к чему необходимо привести медицину. Огромный опыт в различных отраслях и регионах РФ, большое количество крутых качественных кейсов придают уверенности.

То, как выросла всего за несколько лет в объемах, качестве и сервисе клиника «Эксперт» под моим руководством в Туле, — видно. Еще один проект, который я веду со своей командой, — МРТ-центр в Орле. За полгода мы вывели его из убытков в прибыль и перезапустили в новом качестве.

— А чего хотите для себя лично в плане освоения чего-то нового? Что хотите попробовать, где побывать, в чем себя преодолеть?

— Процесс преодоления себя у меня никогда не прекращается. Но что бы точно хотела начать делать, это планирование путешествий на годы вперёд. Меня сейчас увлекает Азия, хочу слетать в Сингапур, Японию (особенно в период цветения сакуры) и Камбоджу. А еще научиться танцевать танго — это моя маленькая мечта.

Блиц

Семья: двое сыновей

Домашние животные: кот Тимофей, кошечка Маруся, оба взяты из приюта; аквариумные рыбки

Любимый ресторан в Туле: «Магадан», Saldens, «Пряности&Радости» (любимое блюдо в этом заведении – салат с хрустящими баклажанами)

Любимый парфюм: Narciso rodriguez for Her, Tom Ford Black Orchid

www.mrtexpert.ru

@clinic_expert_tula

@marina_iliana_petrovna

Анастасия Пушкина, владелица салона красоты LUNAMEL (Апломб), подолог

Анастасия Пушкина — один из самых авторитетных экспертов нейл-индустрии нашего региона. У нее мечтают учиться, к ней стремятся попасть на прием. Основательница собственной студии и школы рассказала нам о начале своего пути в бьюти-бизнесе, секретах преподавания и о том, почему важно постоянно учиться и хорошо отдыхать.

— Анастасия, чем запомнился Вам этот год?

— Он с первого дня начался с исполнения мечты — я впервые встала на горные лыжи. А после поняла, насколько важна рекомендация для моих пациентов по подбору лыжных ботинок.

Главным ежегодным достижением в моей работе является просвещение людей, а именно пациентов подологии. Мы трудимся над этим ежедневно, освещаем важные темы здоровья ногтей рук и ног. И опираясь на статистику, скажу, что всё больше людей заботятся о своём здоровье. В этом и заключается моя личная миссия в профессии.

— Как Вы пришли в бьюти-сферу?

— Мне было 16 лет, когда я сказала маме о своём желании — научиться делать красивые ногти. Реакция мамы — шок. Но я аргументировала, что вижу себя только так — красивое рабочее место, только я и довольный клиент.

И вот первые курсы, первые заработанные деньги, которые были потрачены на баночки с блёстками, цветные гели и курсы повышения квалификации. Затем благодаря соцсетям стали появляться запросы научить делать так же. Так появились мини-группы учеников. Желающих узнать технику становилось все больше.

Прошло 17 лет. Весь пройденный путь за эти годы в две строчки не уместить, но он пройден от мастера «на кухне» до своей школы, студии маникюра/педикюра и центра подологии с большим штатом сотрудников — 2 инструктора-технолога, 10 мастеров, 2 специалиста-подолога и 2 администратора. В декабре 2021 года мы приумножимся в 2 раза, сейчас все силы и фокус направлены на масштабирование.

— Постоянное обучение — обязательное условие для развития в бьюти-сфере? Почему здесь нельзя пройти базовый курс и «успокоиться»?

— Базовый курс — это только начало. Это как ориентир в профессии, возможность попробовать себя в этой сфере и вдохновиться. Следующий этап — это курс повышения квалификации: как «шлифовка», закрепление навыков. Я прохожу 10−13 курсов в год, где два могут уйти на изучение одного направления, чтобы глубже погрузиться в специализацию, которой сейчас занимаюсь, — подологию.

— Почему направление пододолгии стало таким актуальным? И что предлагаете Вы?

— В подологии я уже 5 лет, и до сих пор пациенты на приеме говорят, что только от меня узнали, что можно восстановить ногти безмедикаментозно и помочь с вросшим ногтем безболезненно. Именно это я и предлагаю.

Проблемы с ногтями и кожей стоп были всегда. Но не всегда были нестандартные решения этих проблем. Я работаю по европейским стандартам, совместно со смежными специалистами, что позволяет не только убрать следствия, но и причину заболевания.

— В среде мастеров ногтевого сервиса факт обучения «у Пушкиной» — это своеобразный знак качества. Как Вам удалось создать лучшую школу, откуда выходят лучшие мастера?

— Приятно. Хочу поблагодарить за это всех, кто читает сейчас эту статью! Вместе мы делаем индустрию высококвалифицированной.

Наша задача — результат любой ценой. Это моя миссия: научить работать не только красиво, качественно, но и безопасно. На этом создан каждый курс для начинающих и действующих мастеров.

Даже если в группе 8 человек, у нас индивидуальный подход к каждому, и мы даём именно то, за чем пришёл ученик. Наши программы подходят для мастеров с разным уровнем подготовки. С каждого курса ученик уходит, вдохновлённый атмосферой, с навыками и готовностью работать без еды и сна. Мы щедро делимся знаниями и, что важно, они у нас четко структурированы, чтобы и у мастера в голове все было «по полочкам». А также у нас есть безотказная и бессрочная обратная связь с учениками после курса.

— Сейчас многие хотят попасть в сферу красоты в том числе и потому, что есть мнение о больших заработках. Хороший мастер действительно может выйти на высокий уровень дохода? И что для этого нужно?

— Конечно. Мастер, который любит свою работу и горит результатом своей работы, обречён на успех. Он непрерывно развивается, и с положительным качеством усидчивости. В нашей работе также важна психология общения с людьми, мы чувствуем потребности клиентов и уважаем их ценности.

— Когда много лет занимаешься одним делом, есть риск от него устать, «выгореть». Как этого не допустить или преодолеть? У Вас случается такое состояние? И как Вы с ним справляетесь?

— Я убеждена, что выгорание происходит по причине непонимания, для чего ты, для кого ты. Нет четкой цели, а значит, нет и мотивации двигаться дальше. Важно понимать и прочувствовать свои ценности.

Я стала много, даже бессовестно, отдыхать. Это когда телефон можно оставить на тумбочке в отеле. Побыть с собой. Мощный толчок к движению также дает образование, повышение квалификации, познание чего-то нового в своей сфере. После этого понятие «усталость на работе» просто отсутствует.

Блиц

Училась: у основателя подологии в Германии Диттера Баумана, практика – у хирурга-подолога Мануэля Торкуато Меньоранса в Испании. Несколько раз в год посещает «живые» курсы, конгрессы для дерматологов и подологов

Семья: муж, сын Марк (5 лет)

Любимый бренд одежды: 12storeez.

Любимый ресторан в Туле: Wright Brothers

Любимый парфюм: THOMAS KOSMALA

@level_up_nails.tula

@aplomb___manicure

Любовь Сидорова, дизайнер, директор салона элитной мебели «Студия уюта»

Она знает, как организовать пространство для гармоничной и уютной жизни, как создать вокруг себя позитивный интерьер.

— Ваша компания «Студия уюта» основана в 2006 году. 26 июня студии исполнилось 15 лет. Самое большое, на Ваш взгляд, достижение за 15 лет и за этот, юбилейный год?

— За 15 лет было много уроков, испытаний и побед, успешных проектов, добрых отзывов клиентов и благодарности за наш труд. Главное достижение — это наши постоянные клиенты, многие из которых стали добрыми друзьями. И то, что нас рекомендуют и доверяют самое главное — дом и уют в нем. А этот непростой период для бизнеса еще раз доказал непреложную истину: безупречное качество, искренний подход к каждому клиенту, любовь к своему делу и высокий уровень сервиса будут цениться всегда! Это настоящие ценности не одного поколения.

— В миссии Вашей компании записано, что команда «работает с энтузиазмом, на результат». Что вдохновляет лично Вас и как Вы вдохновляете команду? Ваш личный девиз в жизни и работе?

— Миссия для меня: дать больше, чем клиент ожидает! Своей задачей, предназначением считаю не просто изготовить мебель, а понять и воплотить в жизнь то, как будет для клиента удобно, комфортно и хорошо в этом интерьере/пространстве жить. Я очень люблю грамотное расположение вещей — чтобы всему было свое место. Так будет порядок, комфорт в уборке, удобство быта. Все это формирует качество жизни. Люблю продумать все до мелочей. Часто именно за организацией удобной жизни и приходят к нам. Мой девиз: создать мебель, которая будет удивлять, всегда восприниматься современной, удобной и функциональной. И заряжать человека положительными эмоциями!

— Почему Вы выбрали именно это направление — дизайн и производство мебели? Что значит для Вас «уют», «уютный дом»?

— Современный человек большую часть своего времени проводит в помещениях — работа (офис), кафе, торговые центры и, конечно же, дом. Именно дома мы отдыхаем, расслабляемся, чувствуем себя в безопасности, укрываемся от невзгод.

Убеждена, что дом, рабочее место, изделия, которые окружают человека, — не обыденность и не случайность. Все имеет смысл, каждый предмет является продолжением человека, это же его выбор! И значит, каждый раз взаимодействуя с пространством, человек соприкасается с энергетикой людей, которые создали окружающие его предметы. Он ощущает их намерения, эмоции, состояние, то есть взаимодействует с ценностями этих людей.

Разрабатывая предметы интерьера, мебель, я создаю людям комфорт, вкладываю свою искреннюю любовь, свои знания, энергию в свои изделия. Поэтому мне важно развиваться и быть в гармонии, в благом состоянии, так как я это несу в свою работу, в свои изделия, а значит, и в дома наших клиентов. И моя команда — это больше семья, чем коллеги, ведь только свои по духу люди могут понять такой подход к работе.

— Правда ли, что хороший дизайнер — это всегда хороший психолог?

— Да, я всегда говорила и говорю — дизайнер должен быть хорошим психологом. Мне в профессии очень помогает 10-летнее изучение психологии, цифрологии и астрологии. Часто клиенты идут за модой, красивой картинкой в Инстаграме, не слыша свои искренние желания и потребности. Я стараюсь мягко помочь найти «свою атмосферу» для каждого, а зачастую это большая семья, несколько поколений, дети, животные.

«Прочитать» клиента с первой встречи трудно — почти все люди очень закрытые. Приблизительно понимаешь, что перед тобой за человек. И надо правильно себя вести, чтобы помочь ему раскрыться, показать истинного себя. Только тогда станет ясно, что человеку действительно нужно.

— Какие моменты в Вашей работе самые приятные и самые сложные?

— Самое сложное — быть в балансе, ведь часто я с головой в работе, в режиме 24/7. У нас есть традиции делать семейные выходные, уделять время себе.

Я люблю общение с клиентами, каждый новый проект — как новая книга, всегда с предвкушением и интересом.

Очень приятно получать фото результатов работы в служебном чате, даже если установки заканчиваются поздно вечером. Но самая большая радость — счастливые сообщения от клиентов.

— Ваши планы на следующий год?

— Продолжать идти своим путем, не предавать свои ценности, выбирать сердцем и душой, во все вкладывать любовь.

— Вы счастливый человек?

— Да! Со мной моя семья, моя команда и мое дело!

Блиц

Знает, как организовать пространство для гармоничной и уютной жизни, как создать вокруг себя позитивный интерьер.

Семья: муж, дочка Софья 7 лет, 4 собаки

Любимые места в Туле: Ясная Поляна, Поленово

Любимый ресторан: «Азаза» – атмосфера, много веганских блюд, искренний сервис

Изучает психологию

@stydiau

Евгения Сумарокова, руководитель дизайн-студии «АртПроект», художник, преподаватель, дизайнер, член Союза дизайнеров России

— Расскажите о своем творческом пути. У Вас столько успешных проектов одновременно. Как Вы только всё успеваете?

— Мне повезло, что я занимаюсь любимым делом по жизни. С детства рисую, в 17 лет состоялась моя первая персональная выставка в выставочном зале Воронежского Союза художников. После этого я представляла Россию на

международном конкурсе каллиграфов в Берлине, в музее «Verkehr und technik», далее — несколько выставок в Европе. Преподавала в Тульской детской художественной школе им. Поленова, работала в газете «Тула вечерняя», в ФК «Арсенал», в рекламном агентстве и занималась дизайном интерьеров. На первый взгляд, это разные занятия, но объединяло их одно — творчество, в самом прямом смысле этого слова. Я никогда не искала лёгких путей, скорее моим принципом было «ввязаться в бой», а дальше ничего не оставалось, как стать победителем. И я остановилась на дизайне интерьера. Это было самое сложное и интересное занятие. Сейчас моей студии дизайна «АртПроект» уже более 20 лет. Меня всегда интересовал конечный результат: когда всё удаётся, — это удовлетворение и радость.

А если ты чувствуешь себя счастливой, выполняющей то, в чём себя не обманываешь, то вселенная начинает на тебя работать. Это всегда происходит, если ты искренне знаешь, что делаешь то, что должен. Вся энергия, которую ты отдаёшь в космос, возвращается.

— Что придаёт Вам силы?

— Для меня очень важны новые эмоции, впечатления. Путешествия — это настоящая перезагрузка. Также силы мне придают люди — вокруг так много искренних, верных людей с большим запасом тепла!

Моя семья. Очень горжусь своими сыновьями. Иногда учусь у них мудрости. Еще один из источников энергии — вера в себя и правильность своего творческого пути.

— На первом месте у Вас путешествия. Расскажите, где Вы были в этом году?

— Свой день рождения я отметила на лыжах в горах Красной Поляны. И примета — как встретишь год, так его и проведёшь — сработала. В июне я жила в заповеднике «Приэльбрусье», в августе — в Железноводске, в сентябре — поход по Домбаю.

— Где понравилось больше всего? Расскажите про самое запоминающееся впечатление?

— Заповедник «Приэльбрусье» — захватывающее воображение место, напитывающее силой. Началось наше путешествие со старого подъемника. Он будто переносил нас в другой мир — только я и горы, горные ручьи, чистейший воздух и умопомрачительные пейзажи. Не было не только интернета, но и сотовой связи. Казалось, наконец-то я дома. Наверное, самое запоминающееся ощущение — когда я сидела одна среди гор. Напротив, через ущелье, с грохотом сходили лавины, вдалеке можно было разглядеть стадо диких туров. Ощущалось присутствие чего-то живого вокруг…

В таких местах легко достигнуть внутреннего покоя.

— В этом году на РенТВ в «Шокирующих гипотезах» с Игорем Прокопенко вышли сюжеты о том, что Ваши картины исполняют желания и меняют жизнь людей. Расскажите об этом, и где их можно увидеть!

— Эта передача очень вдохновила меня. Я под другим углом посмотрела на своё творчество, увидела моменты, на которые раньше не обращала внимания. Мне очень важен был отклик людей, их эмоции. Я стала не только больше заниматься личным творчеством, но и привносить его в дизайн, сочетая творчество и бизнес. Передачи обо мне можно посмотреть в соцсетях, например в Инстаграме @evgeniia.sumarokova.

— Что за это время произошло в студии «АртПроект»? Какие изменения в ней можно отметить?

— Год весьма активный. Мы расширили границы деятельности студии. Теперь реализация наших крупных проектов — в Дании, Италии и в Крыму.

Мы стараемся привнести в интерьер детали, созданные вручную.

Не секрет, что произведения искусства несут определённый заряд. Картины, витражи, панно, текстиль — все, что создано руками, хранит тепло души. Недавно появилась идея заняться росписью мебели. Идея успешно воплотилась в жизнь. Первым экспонатом стала стойка для каталогов, которая представлена в нашем офисе. На ней обрели вторую жизнь мои картины «Дары ангелов» и «Встреча».

— Этот год еще не закончился, но, наверное, уже есть какие-то задумки на будущий год?

— В этом году я вспомнила о давней мечте создать авторскую коллекцию одежды. На это меня натолкнул один заказ — девушка попросила сделать роспись для неё на платке, ведь если картины приносят удачу, то одежда тем более. Предстоящая выставка в Красноярске объединит картины и авторскую одежду. Также продолжу заниматься созданием авторской мебели, но только в другом формате. Обязательно буду преподавать, хочется поделиться своими знаниями. Организую новые курсы, в первую очередь рассчитанные на взрослых, состоявшихся людей, которые в глубине души мечтают рисовать и думают, что это сложно. Но это не так, нужно просто взять и начать.

— Что пожелаете читателям на будущий год?

— Сейчас время больших перемен. Верьте в себя, расставляйте правильно акценты и ставьте в приоритет действительно важные именно для вас вещи. Как много интересного в жизни! Исполняйте свои желания именно здесь и сейчас.

— Какой у вас рецепт счастья?

— Жить в настоящем моменте, не волноваться по пустякам, научиться благодарить друг друга и заниматься любимым делом.

Блиц

7 персональных выставок в России и в Европе

Более 2000 реализованных дизайн-проектов жилых и общественных помещений

@evgeniia.sumarokova

@artproekt.pro

Тула, Бундурина, 34, 8-980-722-00-20

Алина Чистякова — коммерческий директор компании, объединяющей сразу несколько проектов: ТЦ «Южный», рынки «Привоз» и «Салют», пекарня «Тесто и место», «Сельский рынок Иншинский» и комплекс «Иншинка SPA».

А теперь она еще и многодетная мама: в этом году в семье появилась третья дочка, Николь, после рождения которой нашей героине пришлось по-новому расставлять жизненные приоритеты.

— Алина, расскажите, чем знаменателен был для Вас этот год? Какие в нем были поводы для гордости, профессиональные и личные успехи?

— Главным событием года для меня и всей семьи стало рождение третьей дочки. Вокруг этого была сосредоточена вся наша жизнь в 2021-м — малышка изменила обычный уклад и принесла много счастья. Она умница, позволила мне работать до последнего: в пятницу я провела стандартный бизнес-день, а в субботу поехала рожать.

Я как-то психологически выросла благодаря ей: стала спокойнее, рассудительнее, начала ценить каждую секунду здесь и сейчас, перестала гнаться за всем сразу и пытаться заработать все деньги мира. От этого выиграла во всем: и семье стала уделять больше времени, и на работе убрала то, что отнимало кучу сил, но не давало того финансового результата, который стоил бы таких моральных и физических затрат. Нашлось время и для спорта — любимый вейксерф был безапелляционно вписан в график. Освоила много новых трюков и отлично прочувствовала лето.

— Все проекты, которыми Вы занимаетесь, уникальны и интересны. Расскажите, а как рождаются их идеи? Как Вы и Ваша команда понимаете, что именно это «зайдет», будет востребовано?

— Здесь секрета нет — просто большая работа. Как сказал Томас Джефферсон, «Я очень верю в удачу, но я обнаружил, чем больше я работаю, тем больше мне везет».

— Расскажите о тех проектах, которые стартовали у Вас в этом году. Чем они интересны? В какой стадии они сейчас?

— Мой главный проект года — Николь на стадии 7 месяцев: ползает, сидит, на прошлой неделе первый раз сказала «мама!». На рабочем фронте — готовится к открытию новый «Сельский рынок Иншинский» в поселке Иншинском, 23. Этот современный объект с полной потребительской корзиной будет наверняка любим и востребован Иншинкой, Рассветом, Петровским и многими коттеджными и дачными поселками рядом. Удобный по логистике, с большой бесплатной парковкой и широким ассортиментом товаров — он станет подспорьем для тех, кто живет поблизости или едет мимо по трассе. Здесь будут представлены и промышленные производители, и местные фермерские хозяйства, и мясо прямого разруба, и большой выбор рыбы.

Гостиничный комплекс «Иншинка SPA», находящийся по этому же адресу, будет полностью реконструирован, номера станут современными, оформленными в эко-стилистике. SPA-комплекс также будет обновлен, наши талантливые специалисты уже прошли обучение в Москве на элитной органической косметике Comfort.Zone. У нас можно будет сделать процедуры на этой косметике и приобрести ее для домашнего ухода. С ней я познакомилась в санатории и бесповоротно влюбилась, потому что она — ТОП, это безупречное качество и эффективность при отсутствии гормонов и спорных элементов, ее можно применять даже беременным и кормящим.

— Несколько лет назад Вы были участницей кулинарного телешоу «Мастер-шеф» — а сейчас продолжаете гастрономические эксперименты?

— Да, я по-прежнему очень люблю экспериментировать на кухне. Теперь готовим вместе с детьми, когда есть время. Моя пекарня «Тесто и Место» тоже помогает мне реализовываться в этом плане: своими кулинарными идеями я делюсь с поварами-партнерами. Мы поставляем хлеб в 35 лучших ресторанов города, в администрацию и два коттеджных поселка и под новые блюда подбираем хлеб, который будет лучше всего гармонировать с ингредиентами и дополнять визуальный ряд. Сейчас я опять загорелась новыми идеями десертов, в ближайшее время они появятся в меню одного очень популярного заведения.

— Вы очень красивая женщина, многодетная мама, у Вас много работы, Вы ведете активный образ жизни — поделитесь секретом, как всё успевать и где взять столько энергии?

— Секрет прост: я НЕ успеваю. Просто перестала переживать по этому поводу, расставляю приоритеты и веду ежедневник. Это позволяет ничего не забыть, сконцентрироваться вокруг главных задач, а в оставшееся время сделать все остальное. В график обязательно вписан спорт — он дает дополнительную энергию. Забота о внешности тоже «на карандаше»: когда радует отражение в зеркале, чувствуешь себя увереннее.

На первом месте у меня семья, поэтому с утра в будни мы с мужем можем запросто «забить на дела» и рвануть с детьми в путешествие. Или вдруг забрать их днем и повести на костюмированную экскурсию. Нет ничего важнее родных, их счастья и здоровья. А такая неожиданная смена обстановки всегда хорошо сказывается на всех сферах жизни.

— Пришлось снизить вовлеченность в бизнес после рождения Николь?

— Конечно. И я не скажу, что «пришлось», — скажу, что сделала это с удовольствием. Объем работы не сократился, просто повысился КПД при сокращении времени — на прокрастинацию его нет.

Я просто всегда ищу пути решения проблем, а не страдаю над их существованием. Например, я не смотрю телевизор, но хожу в кино с семьей; в машине слушаю не музыку, а аудиокниги; выпуски новостей заменила на просмотр новостной ленты по утрам за кофе, обнимая при этом малышку свободной рукой. Так что мы в строю, и теперь нас больше, берегитесь!

Блиц

Коммерческий директор ООО «Нейтраль»

Имеет два высших образования и степень МВА

Владелица пекарни, у которой дома никогда нет хлеба

Целуется лучше, чем готовит, а по кулинарии входит в десятку лучших непрофессиональных поваров России

Мечтает полететь в космос

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Юлия Яковлева, основатель четырех мастерских Mix Flo в Туле, Белгороде, Воронеже

Еще совсем недавно уникальные большие букеты Юлии Яковлевой стали сенсацией в Туле. А теперь ее мастерская Mix Flo представлена в трёх регионах России.

— Юлия, что важного произошло в Вашей жизни за этот год?

— Он был богатым на жизненные перемены. Мы с семьей переехали в Москву по семейным обстоятельствам, чтобы поддержать мою младшую сестренку, которая решила учиться в столице. Горжусь тем, что она успешно поступила. И не жалею о переезде, хотя теперь приходится больше времени проводить в дороге: ездить в мастерские, контролировать бизнес-процессы.

— Какие планы по развитию Вашего бизнеса были реализованы за этот год?

— Самый главный план реализован: мы открыли две новых точки в Белгороде и Воронеже. Первым «пробным шаром» был Алексин: мы открыли здесь мастерскую, и она была успешной, но в силу небольших масштабов города мы не могли реализовать там все, что хотели. Решили закрыться — сделали шаг назад, чтобы потом совершить сразу два вперед и открыться в больших городах. И это было крутое решение, резкий рывок вперед.

Я думала о продаже франшизы, но отказалась от этой идеи. Покупая франшизу, многие хотят быстрого возврата вложений, а не развития бизнеса. А я очень болею за свои магазины и не хочу, чтобы кто-то угробил мое детище. И тогда я подумала о поиске партнера — человека, который, как и я, был бы заинтересован в развитии и движении вперед. Моим партнером в Белгороде стала моя руководительница с прежней работы, прекрасная молодая девушка со здоровыми амбициями, по темпераменту и взглядам на жизнь похожая на меня. Она обдумала мое предложение за один день, и теперь мы в тандеме: я отвечаю за творчество, она за управление. А мастерскую в Воронеже мы открыли самостоятельно. Постоянно езжу туда сама, направляю сотрудников моей тульской команды делиться опытом. Об успехе этих точек пока говорить рано, но перспектива есть, а дальше всё будет зависеть только от нас. Что касается Тулы, здесь мы тоже решили расшириться, и 1 ноября открылась еще одна мастерская Mix Flo на ул. Маргелова.

— У Вас всегда очень необычные букеты. Как рождаются эти идеи? Что на них вдохновляет?

— Мы с моей командой — творческие люди, постоянно креативим, придумываем что-то новое, не стоим на месте. Лично ко мне вдохновение может прийти в любой момент, его источником может стать всё что угодно — вид из окна, красивая одежда, необычная подача еды. Просто как озарение находит — и рождаются новые варианты оформления букетов. Недавно я придумала необычную тему — цветы в коробках, расписанных вручную художником. Причем сюжет может быть любым, даже выполненным по заказу покупателя. Наши клиенты идею оценили.

— Что заряжает Вас энергией и помогает всё успевать?

— Сама не знаю (смеется). Я очень мало сплю, в горячие для флористов праздничные дни могу трое суток провести на ногах, не выдохнуться и еще подбадривать тех, кто уже падает от усталости. Наверное, Боженька одарил меня такой суперспособностью — черпать энергию из самой себя и раздавать ее другим. А еще у меня огромные мечты и цели — они тоже дают мощный заряд и мотивируют двигаться вперед.

А вот с планированием у меня дружбы не получается (смеется), потому что, стоит только мне что-то запланировать, — обязательно случается то, что нарушает все задумки: поступает большой заказ, которым я занимаюсь сама, или возникают какие-то другие обстоятельства. Поэтому я даже на маникюр больше не записываюсь заранее.

— Куда бы Вы хотели двигаться дальше в своем профессиональном развитии? Чему еще надо научиться?

— Пока я хочу заниматься развитием в своей сфере, во флористике, в бизнесе. Здесь есть куда расти, тем более что я вижу огромные перспективы в своем деле и кайфую от него.

А еще я хочу написать книгу, есть такая задача и цель — поделиться с другими тем, через что мы с мужем прошли, начиная свой бизнес, чего смогли добиться и какие уроки из этого вынесли. Эту идею мне подали друзья: говорят, я умею мотивировать других, помогать и заряжать энергией. Попробую! Опыт наставничества в бизнесе у меня уже есть, это интересный для меня эксперимент, в котором я делюсь с начинающими предпринимателями своим видением и знаниями и вижу, как они развиваются в своем деле.

— А о чем мечтаете лично для себя?

— Хочу везде побывать, посмотреть Европу, где я еще не была, показать дочке разные города и страны, моря и океаны. Хочу развития, личностного и профессионального. В любом деле можно развиваться бесконечно, пока оно тебе интересно.

Блиц

Возраст: 26 лет

Семья: муж, дочка (4 года)

Любимые цветы: пионы

Место, куда хочется вернуться: домой

Сейчас читает: «Подсознание может всё» Джона Кехо, «Ни Сы» Джен Синсеро, «Продавец обуви» основателя Nike Фила Найта

@yakovle__va

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