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Завершаем фотоконкурс «Кофейное настроение»

Завершаем фотоконкурс «Кофейное настроение»

Завершился фотоконкурс «Кофейное настроение». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Гадкий Я!. Пользователи отдали за него 25 голосов.

Гадкий Я! получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 21 голос получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).

Третье место досталось снимкам от пользователей: Гадкий Я! и ЛЕхАН. Портальцы отдали за них 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:00 +8
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«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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