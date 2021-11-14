Завершаем фотоконкурс «Кофейное настроение»
Завершился фотоконкурс «Кофейное настроение». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Гадкий Я!. Пользователи отдали за него 25 голосов.
Гадкий Я! получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 21 голос получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).
Третье место досталось снимкам от пользователей: Гадкий Я! и ЛЕхАН. Портальцы отдали за них 20 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!