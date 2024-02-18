Козероги окажутся ограничены в финансах, а Овны будут избалованы вниманием противоположного пола

Овен (21.03−20.04): Неделя отдыха и расслабления. Она связана с усвоением космической энергии, любовью, прощением. Близкие люди могут оказать Овнам поддержку и помощь, и те еще раз убедятся в их верности и преданности. Возможно, в конце этой недели Овны почувствуют нарастающее беспокойство. Причиной этого может стать нарушение связи с далеким партнером или находящимся в отъезде родным человеком. Возможны головная боль, вялость и обострение хронических заболеваний.

Про деньги. Накопленные финансовые ресурсы желательно равномерно распределить на все ближайшее время и на предстоящие праздники. Если подвернется дополнительная работа, не спешите от нее отказываться. Потом могут и не предложить.

Про любовь. Вам будет здорово везти на этой неделе. Вы будете прямо-таки избалованы вниманием со стороны противоположного пола. Так что готовьтесь к сценам ревности, если у вас есть постоянный партнер.

Про интим. Отличная возможность отдохнуть от детей и в кои-то веки побыть только вдвоем друг с другом появится у Овнов. В честь такого события не стоит ограничиваться рутинным сексом — лучше устроить настоящий пир плоти! Не забудьте о подарках — например, о надутых презервативах, внутри которых будут взаимные признания в любви!

Благоприятные дни: 21, 25; неблагоприятные: 19.

Телец (21.04−21.05): Тельцы могут почувствовать некоторое разочарование в личной жизни, необходимость в советах друзей. Существует опасность попасть в сети к шарлатану или прожектеру. Возможно, Тельцы будут преувеличивать свои проблемы. Вторая половина недели окажется более спокойной, предсказуемой и более удачной. Вероятны вещие сны. Вероятны проблемы со здоровьем. Благополучие будет зависеть от духовных накоплений предыдущих месяцев.

Про деньги. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но и улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому вам стоит тратить деньги только на необходимое и пореже открывать приложения маркетплейсов.

Про любовь. Если вы, наконец, решились на самый что ни на есть серьезный шаг в ваших отношения, то учтите, что узаконивать эти намерения лучше чуть позже, как минимум, на следующей неделе. Нынешняя же и так полна суеты.

Про интим. Наиболее чувствительными эрогенными зонами у вас окажутся область между лопаток и внутренняя поверхность бедер. Рекомендуются все позиции, при которых мужчина сможет поглаживать ваши «крылышки» с одновременным трением ваших ног об его конечности. Мужчин-Тельцов также потянет на необычные позы и ласки. Экспериментируйте на здоровье!

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя благоприятна для духовных размышлений, самообразования. Эта неделя чревата трудностями в личных и семейных отношениях. Судьба посылает Близнецам очередные испытания на устойчивость. Звезды предрекают неудачу во всех начинаниях. Напряженная неделя, которая проверит самообладание Близнецов. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к недоразумениям.

Про деньги. Ваши рабочие и финансовые вопросы решатся наилучшим образом. Вам предложат работу вашей мечты с удобным графиком и с весьма приличной зарплатой.

Про любовь. Ваша любовная история вас все больше радует и вдохновляет. Вы явно нашли героя своего романа, и он сделает вам самое романтическое предложение.

Про интим. Если что и способно вдохновить Близнецов на близость, так это стихи! Причем у каждого выбор жанра и автора окажется индивидуальным: кого-то привлекут шедевры классиков, кому-то окажутся по душе изыски поэтов серебряного века, а кого-то невероятно возбудят эротические опусы небезызвестного Баркова и иже с ним.

Благоприятные дни: 20, 24; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя отмечена гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Хорошее настроение и умение выслушать собеседника будут содействовать обаянию Раков и располагать к ним окружающих. Особенно благоприятны романтические отношения. Раки могут почувствовать обновление, почти детскую радость. Благоприятны помолвки, заключение брака. Неделя связана с отстаиванием прав, свободы. Вероятны массовые общественные беспорядки. Обладая врожденным чувством справедливости, любое ее нарушение Раки будут рассматривать как личное оскорбление.

Про деньги. Начало недели — удачное время для крупных покупок. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы и купить подарки к празднику.

Про любовь. Любовная встреча в среду может исцелить старые раны. А в пятницу вы сможете освободиться от иллюзий и неверных суждений, сняв розовые очки. Выходные удачны для встреч и свиданий.

Про интим. Ракам сейчас лучше просвещаться духовно и не пресыщаться плотской любовью. Уговорите вашего возлюбленного/возлюбленную посетить с вами театр, выставку картин или фотографий или что-либо еще в таком же духе. А после возвращения домой устройте какой-нибудь приятный эротический сюрприз.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 24.

Лев (23.07−23.08): Неделя потребует от вас пунктуального исполнения своих обязанностей — как служебных, так и семейных. От вас требуются решительные, но осмотрительные действия. Успех непременно придет, если вы будете настроены миротворчески. Новые дела могут оказаться вам не под силу. Неделя очищения и отказа от всего ненужного. Во второй половине недели вероятно возобновление старого знакомства. Ваше материальное положение может упрочиться самым естественным способом. Наберитесь терпения — ждать осталось недолго. Хорошее настроение захватит вас целиком.

Про деньги. Финансовое положение постепенно стабилизируется. У вас может появиться новый источник дохода. В понедельник возможны крупные денежные поступления. В пятницу берегитесь обмана и телефонных мошенников.

Про любовь. В сфере личных отношений вы можете оказаться пешкой в чужой игре. Сумеете вовремя разобраться в ситуации, сможете стать ферзем. Главное, не верьте льстивым речам и неискренним чувствам.

Про интим. Ваши партнеры/партнерши готовы предложить вам что-то необычное, радикальное и несколько обидное для вас. Например, увеличить грудь с помощью операции. Женщины могут рассказать о рекламе по увеличению члена, виденной в газете. Шокирующее известие, не так ли? Постарайтесь не впадать в ярость и сведите все к шутке.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Дева (24.08−23.09): Неделя пробуждения внутренних сил. Внешняя серьезность и неприступность Дев может помешать стремлению к гармонии в семье. Неделя характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями. Из-за возросших трат материальное положение не улучшится, несмотря на вашу возросшую деловитость.

Про деньги. Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовые неурядицы практически ушли в прошлое. И даже на работе начальство перестанет быть излишне требовательным и придирчивым.

Про любовь. Ваше счастье в любви зависит только от вас. Не стоит думать, что все от вас без ума. Сумейте разглядеть искренний интерес и не попадитесь на обман и манипуляции. Возможно, ваша новая любовь будет вновь воскресшим чувством к старому знакомому.

Про интим. Дела плохи — ситуация складывается таким образом, что все намеченные на ближайшую неделю интимные «мероприятия» придется отменить из-за какого-то неожиданного поворота дел или стечения обстоятельств. Чтобы не оказаться «на мели», продумайте несколько запасных вариантов, а лучше и «запасных аэродромов».

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Возможно, именно на этой неделе вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за невозможности полноценного общения. Неделя символизирует перемены, трансформации. Верное решение вам сможет подсказать ваш покровитель.

Про деньги. Начало недели способствует особенным финансовым успехам, но работать придется немало. В четверг лучше не совершать серьезных покупок и приобретений. А вот в выходные смело отправляйтесь по магазинам.

Про любовь. Неделя почти безоблачна. Идиллия во взаимоотношениях с любимым человеком будет полной, только не теряйте главы и не забывайте о работе и финансах.

Про интим. Звезды предвещают Весам, что в ближайшие дни они могут стать жертвой интриг со стороны своих возлюбленных или тех, кто в них усиленно набивается. Не исключено, что подобный интерес к вашей персоне связан вовсе не с непреодолимым желанием затащить вас в постель, а с «военными тайнами», доступ к которым у вас имеется. Или даже с высоким положением постоянного партнера, которого кто-то хочет иметь возможность шантажировать.

Благоприятные дни: 23, 24; неблагоприятные: 20.

Скорпион (24.10−22.11): Многие Скорпионы посвятят неделю поиску смысла жизни и открытия для себя вечных истин. Возможно, это принесет им некоторую пользу, заставив признать совершенные ошибки. Неделя борьбы, отстаивания своих интересов и взглядов. Вероятно, что действия и мнения Скорпионов придут в противоречие с общепринятыми устоями. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов.

Про деньги. Эта неделя — замечательное время для реализации ваших профессиональных замыслов. Вас ждет солидная прибыль. Воскресенье — удачный день для покупок.

Про любовь. Отношения с любимым человеком порадуют вас. Ваши чувства сильны и взаимны. Отбросьте сомнения, решитесь сказать «да» и быть вместе. Это путь к счастью.

Про интим. Скорпионам гарантирована спокойная неделя без особых амурных приключений. Ничего сверхъестественного нынче не случится, и порядок событий не изменится. Разве что вы сами обнаружите внутри себя какие-то доселе скрытые эротические таланты и возможности, которыми вам сразу захочется блеснуть на практике…

Благоприятные дни: 19, 23; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя отмечена поддержкой Высших сил, усилением ауры и активизацией всех положительных качеств. Это время благоприятно для заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия важных решений. Многим Стрельцам удастся значительно улучшить материальное положение в результате успешного завершения дел или получения неожиданной помощи. Эта неделя характеризуется внутренней свободой. Она будет благоприятна для самосовершенствования. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей.

Про деньги. Во вторник и среду будьте осторожны с деловыми бумагами, возрастает риск ошибок. Намеченные финансовые планы начинают реализовываться в вашу пользу. Деловые поездки в конце недели увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть в завтрашний день.

Про любовь. Своим безразличием вы можете оттолкнуть от себя любимого человека, поэтому желательно уделить ему хоть немного внимания. А не считать, что свои проблемы он должен решать сам.

Про интим. Звезды шепчут, что стоит обойтись одними поцелуями — но зато достигнуть в них новых вершин мастерства. К тому же, поцелуями называется не только лишь прикосновения губ партнеров друг ко другу, но и — губ одного партнера и той или иной отзывчивой части тела другого…

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 21.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя может принести Козерогам разлад между умом и сердцем. Домашние дела потребуют самого пристального внимания и затраты немалых денежных средств. Но не стоит ими заниматься на этой неделе. Возможно столкновение с хамским отношением, агрессией или ограблением. Козероги могут потерять контроль над эмоциями и ввязаться в тяжелый конфликт. Ответственность, которая лежит на их плечах, может оказаться слишком тяжелой ношей.

Про деньги. Финансовые ограничения могут заметно помешать реализации планов. Подойдите к ситуации с другой стороны. Вы можете купить подарок в интернет-магазине со скидкой. Распланируйте свои траты, это позволит удерживать бюджет на плаву.

Про любовь. Вы великолепно выглядите и флиртуете направо и налево, что может дать повод для ревности любимому человеку. Проведите с ним романтические выходные.

Про интим. Чем больше страсти выкажут представители семейства Козерогов, тем большую отдачу они получат, — в этом абсолютно уверены звезды. Можно даже сказать, что ваш избранник/избранница в каком-то смысле будет вас «отражать» — и хорошо, если увиденное «в зеркале» вас целиком и полностью удовлетворит.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): Неделя конфликтов и недоразумений. Водолеев могут обвинить в идеализме, назвать романтиками. Не многие понимают их слишком скрытную и неуловимую натуру. Двойственная неделя. Водолеи должны быть готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине недели они могут ощутить поддержку близких людей, однако неприятности многим не дадут успокоиться. Полезны физические нагрузки.

Про деньги. Во вторник желательно не решать никаких финансовых проблем, деловые совещания пройдут со скрипом. В четверг будут удачными как мелкие покупки, так и серьезные приобретения. В выходные не стоит тратить слишком много на развлечения.

Про любовь. В начале недели желательно уединиться от внешнего мира и постараться разобраться со своими мыслями и чувствами. В выходные могут возникнуть определенные проблемы во взаимоотношениях со спутником жизни.

Про интим. На этой неделе вас ожидают странные встречи — одновременно с прошлым и будущим. Возможно, вы встретите, наконец, мужчину/женщину своей мечты, о котором/которой грезили в юности, а возможно — вашего бывшего возлюбленного/возлюбленную под руку с новой пассией. В общем, будьте наготове и смотрите во все глаза! И не стесняйтесь, если что, хватать мечту за руку!

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 19.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает сравнение, соизмеримость. Вероятно, что вы сможете восстановить потерянные связи, которые изменят характер вашей работы и наполнят ее новым содержанием. Основной проблемой этой недели может стать кризисная финансовая ситуация. Многим Рыбам придется выплачивать старые долги и делать новые. Эта ситуация может затянуться надолго. Некоторые Рыбы искренно будут полагать, что окружающие готовы им помочь в любой момент и простят им все грехи.

Про деньги. Вам будет относительно легко выполнить свои обязательства, отдать долги, заплатить по кредитам. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. В пятницу велик риск производственных конфликтов.

Про любовь. Постарайтесь не спугнуть капризную фортуну. Ваши отношения сейчас на грани разрыва, особенно, если вы не хотите считаться ни с чьими интересами, кроме своих.

Про интим. Особую притягательную силу для Рыб нынче будут иметь интриги, причем абсолютно неважно, в чем окажется их суть. Нужно помочь подруге увести ухажера у другой подруги — пожалуйста. Помочь другу выбрать из трех претенденток одну — да! Требуется организовать случайную встречу мистера Икс с мисс Игрек — вы тут как тут. А о себе вы почему-то и вовсе забудете…

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 23.