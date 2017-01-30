Булгар. Татарстан

И снова отправляемся в Татарстан

с Дмитрием Койдой dk1974.

- На сегодняшний день (январь 2017) я посетил двенадцать объектов ЮНЕСКО в России. Всего их в нашей стране 26. В этой заметке - "Архитектурно-исторический комплекс Булгар". Год внесения в список — 2014. Расположен в Татарстане в 185 км южнее Казани рядом с городом Болгар.

О всей поездке я рассказал в этой заметке Золотой треугольник Татарстана. Булгар был моей главной целью, поэтому несмотря на пасмурную погоду я был доволен осуществлённой мечтой.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков.

Комплекс не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), жизненном укладе и как оказавший значительное влияние в течении X-XV веков на развитие культуры и архитектуры. Источник

История Булгара интересна, но я решил не загружать вас ею, а показать фотографии основных достопримечательностей.

По территории мы передвигались на машине, поэтому за 3 часа осмотреть успели многое. Если ходить пешком, да ещё и с гидом, то уйдёт весь день.

Первым делом посетили музей Болгарской цивилизации, крышу которого венчает знак Юнеско.

В залах музея размещен подлинный археологический материал, полученный при археологических исследованиях городища.

Итак, вот они основные достопримечательности Булгара

Северный мавзолей — мавзолей-усыпальница, памятник XIV века расположен напротив главного входа Соборной мечети.

Сегодня внутри памятника действует выставка булгарских эпиграфических памятников.

Сохранившиеся эпиграфические памятники имеют надпись, состоящую из коранического изречения, имени, родословной и даты смерти погребённого. Стелы являются частью богатого архитектурного наследия булгар.

Внешний вид сооружения в 1894 году. Как видите, пришлось изрядно потрудиться над реставрацией, чтобы привести мавзолей в нынешнее состояние.

Черная палата — памятник XIV века. Исследователи Чёрную палату называют усыпальницей, мечетью и медресе, судной палатой.

С ней связано несколько легенд, наиболее красочное «о несгораемой царевне».

Начинается она со слов, что Хромой Тимур, взяв Булгар, сравнял его с землей и устроил в городе кровавую резню. Царь булгар со своей семьей скрылся в Судной палате, которую захватчики обложили бревнами и подожгли.

Дочь государя, царевна Гайша, была не только изумительно красива, но и необычно умна. Всевышний не мог допустить, чтобы такая чудесная девушка погибла. И когда палата сгорела, беспощадный завоеватель увидел сидящую в белой одежде красавицу, целую и невредимую — огонь ее даже не коснулся.

Лишившись родного дома, царевна Гайша вместе с уцелевшими братьями основали новую столицу — город Казан. И прожили там долгую и счастливую жизнь. Могила «несгораемой царевны» находится вблизи деревни Татарская Айша и до сих пор хранит в себе много тайн.

Малый минарет и Ханская усыпальница — памятники XIV века.

Их состояние на 1894 год.

Мавзолеи были семейными усыпальницами знатных фамилий города.

Малый минарет является частью комплекса с Ханской усыпальницей. По преданию на этом месте захоронены сахабы, принесшие на эту землю Ислам.

Обязательно зайдите внутрь минарета.

Подниметесь на верх.

С небольшой высоты можно осмотреть весь Булгар.

Вид в другую сторону.

Памятный знак сахабам возведен возле Малого минарета, где по преданию находится условное место захоронения одного сахаба.

Восточный мавзолей — памятник XIV века, расположенный к востоку от Соборной мечети, по своей архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых усыпальниц с выносным порталом.

Восточный мавзолей, наиболее полно сохранившийся памятник среди остальных зданий булгарской архитектуры, где музифицирован археологический раскоп.

После образования на территории городища монастыря в XVIII веке мавзолей был перестроен под Никольскую церковь. Первоначальный облик зданию вернули во время реставрации в 1967-68 годах.

Так оно выглядело после разрушения ураганом в 1965 году.

«Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году», представляет собой здание, выполненное в стиле строений древнего Болгара.

Здесь расположена экспозиция «Музея Корана», где выставлен уникальный экспонат — самый большой в мире печатный Коран.

Ханский дворец — памятник архитектуры середины ХIII века построен сразу после монгольского завоевания. Одно из первых белокаменных зданий на территории древнего Болгара, возведено раньше Соборной мечети.

Сохранились фундамент и небольшая часть стен.

Соборная мечеть (развалины) — памятник архитектуры XIII века и Большой минарет, восстановленный в 2000 году. Соборная мечеть являлась главным зданием в средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили азан.

В настоящее время памятник для мусульман-паломников также носит культовый характер.

Приезжающие верующие читают намаз на Соборной мечети, особенно в дни празднования очередной годовщины принятия ислама.

Прямо за минаретом видна Успенская церковь – памятник архитектуры XVIII века, построенная для православного монастыря. В настоящее время здесь представлена экспозиция музея «Истории Успенской церкви», которая рассказывает о истории православия в среднем Поволжье.

Такого близкого соседства исламской и православной архитектуры я давно не видел.

«Белая мечеть» — архитектурная жемчужина современного Болгара. Построена в рамках реализации Комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и Древний Болгар».

В комплекс входит медресе (60 мест), резиденция духовенства и сама мечеть с двумя 40 метровыми минаретами. Перед мечетью расположена молельная площадь, окруженная садом.

Недалеко от Булгара прямо около дороги стоит несколько больших храмовых макетов. Имеет смысл остановиться и сфотографировать.

Вот, вкратце и всё! Думаю, вы получили общее представление о древне-современном Булгаре.

Теперь осталось самим доехать сюда и полюбоваться ещё раз, только уже своим взглядом и более детально.

Лучший способ в летний сезон добраться до Булгара это на теплоходе из Казани.

Желаю вам хорошей погоды и живописной прогулки по замечательному природно-историческому комплексу.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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