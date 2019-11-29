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Гульбарий
Здравствуй, Ялта!

Здравствуй, Ялта!

Елена Свиридова и Андрей Илюхин

Все же были в Ялте хоть однажды? А тот, кто ещё не был, обязательно будет. Она ведь как магнит, да и «Крым наш!» :) Сегодня мы предлагаем вам небольшую, но очень живописную прогулку по старой доброй Ялте. Нашими гидами будут тульские художники-фотографы Елена Свиридова и Андрей Илюхин.

Осень 2019 года, мы снова в Ялте! Разобрав вещи, действуем по плану. А он такой — взобраться на Поликуровский холм и по возможности найти ту самую заветную точку, с которой художник Сергей Бочаров писал город в столь удачном ракурсе.

Набережная манила, но пошли мы сперва в противоположную сторону. Вверх от моря, до подземного перехода, заглянули полюбоваться Собором Александра Невского и дальше-выше по Садовой.

Мы решили сперва зайти на рынок, закупиться вкусняшками и самым необходимым на первое время, чтобы не переплачивать вечером в магазинах. Почти сразу же залюбовались на старый дом — с сине-голубыми изразцами на фасаде, с изящными тонкими колоннами — Ялта пока ещё хранит такие маленькие сюрпризы…

По пути к рынку мы решили зайти в армянский храм Святой Рипсиме. Церковь, между прочим, считается одним из шедевров армянской архитектуры Крыма. Храм был построен в 1909 — 1917 годах, архитектор Г. Тер-Микелов. Причём прототипом храма послужила церковь Святой Рипсиме в армянском Эчмиадзине.

Росписями мы просто полюбовались в суровой тишине Храма — никого, только мы и строгие лики среди аскетичных стен под высоченным куполом…
 

Мы вышли из калитки Храма — и принялись оглядываться в поисках пути к рынку. Непогода стояла над горами, клубилась тёмно-синими тучами — а здесь, над Ялтой, светило солнце, и золотом красило стены-заборы вдоль улиц, превращая пыльный камень кладки в сияющую драгоценность… Мы довольно высоко забрались, улицы Московская и Киевская были где-то глубоко внизу. Мы узнавали этот ракурс — когда-то, несколько долгих лет назад, мы возвращались после прогулки домой, и решили прогуляться поверху — шли здесь в темноте, при свете фонарей. И вот этот дом внизу уютно светился окошками, и мы азартно фотографировали его… Теперь идти следовало в другую сторону — и, следуя наставлениям прохожих, мы нашли лесенку вниз, третью по счёту, с зелёными перилами. И спустились аккурат внутрь рынка.
 

На рынке мы наконец-то дорвались до местного сладчайшего инжира и до местной же хурмы — твёрдой и хрусткой как яблоки и очень сладкой. Затарившись всем необходимым, мы пошагали по Киевской в сторону моря. Теперь было самое время подняться на Поликуровку.

Солнце светило, не сдаваясь застрявшему над кромкой гор ненастью. Мы обнаружили, что очередная новостройка преградила привычную дорогу вверх, идти пришлось в обход небольшим крюком. Бессчётные кошки шатались по газонам и заборам, даря нашей прогулке маленькие приятные бонусы. Улочки повели вверх, и прохладная в общем-то Ялта сразу сделалась весьма жаркой. Вверх, вверх знакомыми и памятными дорожками… Вот и Храм Святителя Иоанна Златоуста — сияет золотом куполов…
 

Оставив храм внизу, дорога повела нас всё дальше и всё выше и выше. Старое кладбище на склоне холма, над дорогой — и нам, наверное, сюда, вверх по его асфальтированным дорожкам…

Увы, ТОГО вида на Ялту мы так и не отыскали. Густые заросли живого забора загораживали перспективу бухты, а единственный выход на свободную площадку, занятую стройкой, был конечно же огорожен. Дорожка, ведущая к вершине холма, упёрлась в могучую стену чьего-то особняка — выше пути не было. Мы повернули вниз — в сторону Массандровского пляжа.

Очень красивый вечерний свет сиял над морем, синим-пресиним, и жаль было, что никакой особенной композиции в этой красоте не наблюдается. Мы стояли на краешке дороги меж кипарисами, над высоким обрывом, и любовались простором, и были в этом любовании не одиноки. Внизу лепились друг к другу игрушечные домики старых кварталов. Когда-то мы их увлечённо фотографировали телевиком при свете фонарей… Теперь мы шагали под горку ещё засветло, и Лена, у которой чесались руки что-нибудь написать, понимая, что до заката остался какой-нибудь коротенький час, отстала от компании, встала на изгибе крутой улочки, выбрав первый попавшийся ракурс.

Вечер пришёл нарядный, с сияющими розовыми клочками облаков в сиренево-синих небесах.
 

Но это ещё не всё — после ужина мы не удержались и снова отправились гулять на набережную. Там вовсю бурлила жизнь — как всегда в Ялте шумная и праздничная. Украшал набережную рассвеченный огнями парусник «Херсонес», который, как оказалось, стоял в Ялте последний день — и наших глазах, погудев на прощанье, ушёл в открытое море.
 

Несмотря на праздничное настроение набережной, с которой не хотелось уходить, пора всё-таки было идти домой. Первый день нашего отпуска и так получился ну очень длинным и насыщенным…
 

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Жмите на картинки, и Ялта заиграет новыми красками!

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Автор: Andrej Ilyukhin
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