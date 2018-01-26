Снег-снежок, белая Метелица...

Татьяна Афанасьева

Помните, как недавно все сокрушались в ожидании настоящего зимнего волшебства, мягких сугробов и заснеженных горок? Все ждали матушку Метелицу так, что даже загадывали встречу с ней под бой новогодних курантов... И вот она пришла, припорошила, очаровала! Сначала слегка, потом чуть больше. Её портреты уверенно замелькали в фотоленте, набирая многочисленные лайки. В общем, если в вашем личном архиве есть что-то подобное, выкладывайте в комментарии!