Снег-снежок, белая Метелица...
Татьяна Афанасьева
Помните, как недавно все сокрушались в ожидании настоящего зимнего волшебства, мягких сугробов и заснеженных горок? Все ждали матушку Метелицу так, что даже загадывали встречу с ней под бой новогодних курантов... И вот она пришла, припорошила, очаровала! Сначала слегка, потом чуть больше. Её портреты уверенно замелькали в фотоленте, набирая многочисленные лайки. В общем, если в вашем личном архиве есть что-то подобное, выкладывайте в комментарии!
Автор фото Евгений Качурин. Переносимся в заснеженный Богородицк!
Автор фото Владислав Фролов. Телепорт в зимний Алексин.
Автор фото Алексей Горохов. Возвращаемся в Тулу :)
Плюс ещё три фотографии, позволяющие взглянуть на нашу старую знакомую как-то по-новому ;)
Автор фото Сергей Рубцов.
Автор фото Алексей Пирязев.
Автор фото Максим Котенёв.
И финальный аккорд :) «Терпите люди, скоро лето!» Автор фото Дмитрий Дзюбин.
Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.
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