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Снег-снежок, белая Метелица...

Снег-снежок, белая Метелица...

Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

Помните, как недавно все сокрушались в ожидании настоящего зимнего волшебства, мягких сугробов и заснеженных горок? Все ждали матушку Метелицу так, что даже загадывали встречу с ней под бой новогодних курантов... И вот она пришла, припорошила, очаровала!  Сначала слегка, потом чуть больше. Её портреты уверенно замелькали в фотоленте, набирая многочисленные лайки. В общем, если в вашем личном архиве есть что-то подобное, выкладывайте в комментарии!
 

Автор фото Евгений Качурин. Переносимся в заснеженный Богородицк!

 

Автор фото Владислав Фролов. Телепорт в зимний Алексин.

 

Автор фото Алексей Горохов. Возвращаемся в Тулу :)

 

Плюс ещё три фотографии, позволяющие взглянуть на нашу старую знакомую как-то по-новому ;)

Автор фото Сергей Рубцов.

Автор фото Алексей Пирязев.

Автор фото Максим Котенёв.

 

И финальный аккорд :) «Терпите люди, скоро лето!» Автор фото Дмитрий Дзюбин.

Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 10:34 +7
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