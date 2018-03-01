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Фотоальбом
День котов и кошек

День котов и кошек

Источник фото на заставке pinterest.com
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

Ну, какой может быть фотоальбом в первый день весны, когда даже наш дворовый Мурзик обвёл его в кружок в своём кошачьем календаре?.. Ну, конечно, мурлыкающий, усато-полосатый, гуляющий сам по себе, выпрашивающий кусок «докторской» колбасы и обожествляющий всех котэ планеты Земля. Надеюсь, вы дополните его своими фотошедеврами. Мрр! :)

«Выйду на улицу, гляну…» Автор фото Вера Гриднева. Спонсор показа Владимировна.

 

«Дождался». Автор фото Сергей Карасев.

 

«Проверка постулата: под лежачего кота молоко не течёт… А вдруг?» Автор фото Максим Котенёв.

 

«Коты слушают „Эхо Свободы“». Автор фото Алексей Пирязев.

 

Интересно! Известно, что кошки производят около 100 звуков, а собаки только 10.

«Не так уж ты и страшен…» Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Гений чистой красоты». Автор фото Юлия Чибисова.

 

«Ду ю спик инглиш? Ай эм спик котиш». Автор фото Людмила Анисимова.

 

«То, что я представилась Евой, не даёт вам право навязывать мне яблоки…». Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Между нами выросла труба». Автор фото Андрей Илюхин.

 

«Сейчас вылетит птичка…» Автор фото Алексей Горохов.

 

«Кот-Матрос». Автор фото Алексей Пирязев.

 

«Чемпион по нырянию в сугробы». Автор фото Вера Гриднева. Спонсор показа Владимировна.

 

«Танцы с котами. Первый сезон». Автор фото Максим Котенёв.

 

Однако! Мы привыкли к тому, что по примете черная кошка приносит неудачу, однако в Великобритании и Австралии черные кошки приносят удачу.

«Магистр расслабления из деревни Миново». Автор фото Алексей Пирязев.

 

«Ведётся кото- и видеонаблюдение». Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Граф Котинский. Богородицк». Автор фото Евгений Качурин.

 

«Кнопа из Богородицка». Автор фото Кристина Иванова.

 

«В глазах — целая Вселенная! Даже две». Автор фото Марина Зайцева.

 

Надо же! Первый котом, побывавшем в космосе, был французский кот по имени Felicette (то есть Астрокот). В 1963 году Франция запустила его в космос. Электроды, имплантированные в мозг кота, посылали неврологические сигналы обратно на Землю. Астрокот пережил этот полёт благополучно.

«Разрешение на съёмку есть?» Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Магистр Йода. Детские годы». Автор фото Алексей Пирязев.

 

Интересно! В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов.

«Танцы с котами. Второй сезон». Автор фото Максим Котенёв.

 

«Кот по имени Пшёлбыты». Автор фото Алексей Пирязев.

 

«Яснополянская Матрёшка». Автор фото Сергей Карасёв.

 

«Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами». Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Есть такое направление — кити-арт». Автор фото Татьяна Афанасьева.

 

«Продолжая тему…» Автор фото Алексей Пирязев.

 

«Эстет». Автор фото Дмитрий Койда.

 

«Вхож в любую компанию». Автор фото Максим Котенёв.

 

Вот это да! Домашние кошки бегают со скоростью 48 км в час, и это на 5 км быстрее, чем у самого быстрого человека Усейна Болта (43 км в час).

«Пойман на допинге…» Автор фото Алексей Пирязев.

 

«А не завалить ли мне дом?..». Суровый тульский кот. Автор фото Татьяна Афанасьева.

Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.

 

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 14:17 +18
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