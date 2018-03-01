День котов и кошек

Источник фото на заставке pinterest.com

Татьяна Афанасьева Ну, какой может быть фотоальбом в первый день весны, когда даже наш дворовый Мурзик обвёл его в кружок в своём кошачьем календаре?.. Ну, конечно, мурлыкающий, усато-полосатый, гуляющий сам по себе, выпрашивающий кусок «докторской» колбасы и обожествляющий всех котэ планеты Земля. Надеюсь, вы дополните его своими фотошедеврами. Мрр! :)

«Выйду на улицу, гляну…» Автор фото Вера Гриднева. Спонсор показа Владимировна.

«Дождался». Автор фото Сергей Карасев.

«Проверка постулата: под лежачего кота молоко не течёт… А вдруг?» Автор фото Максим Котенёв.

«Коты слушают „Эхо Свободы“». Автор фото Алексей Пирязев.

Интересно! Известно, что кошки производят около 100 звуков, а собаки только 10.

«Не так уж ты и страшен…» Автор фото Дмитрий Койда.

«Гений чистой красоты». Автор фото Юлия Чибисова.

«Ду ю спик инглиш? Ай эм спик котиш». Автор фото Людмила Анисимова.

«То, что я представилась Евой, не даёт вам право навязывать мне яблоки…». Автор фото Дмитрий Койда.

«Между нами выросла труба». Автор фото Андрей Илюхин.

«Сейчас вылетит птичка…» Автор фото Алексей Горохов.

«Кот-Матрос». Автор фото Алексей Пирязев.

«Чемпион по нырянию в сугробы». Автор фото Вера Гриднева. Спонсор показа Владимировна.

«Танцы с котами. Первый сезон». Автор фото Максим Котенёв.

Однако! Мы привыкли к тому, что по примете черная кошка приносит неудачу, однако в Великобритании и Австралии черные кошки приносят удачу.

«Магистр расслабления из деревни Миново». Автор фото Алексей Пирязев.

«Ведётся кото- и видеонаблюдение». Автор фото Дмитрий Койда.

«Граф Котинский. Богородицк». Автор фото Евгений Качурин.

«Кнопа из Богородицка». Автор фото Кристина Иванова.

«В глазах — целая Вселенная! Даже две». Автор фото Марина Зайцева.

Надо же! Первый котом, побывавшем в космосе, был французский кот по имени Felicette (то есть Астрокот). В 1963 году Франция запустила его в космос. Электроды, имплантированные в мозг кота, посылали неврологические сигналы обратно на Землю. Астрокот пережил этот полёт благополучно.

«Разрешение на съёмку есть?» Автор фото Дмитрий Койда.

«Магистр Йода. Детские годы». Автор фото Алексей Пирязев.

Интересно! В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов.

«Танцы с котами. Второй сезон». Автор фото Максим Котенёв.

«Кот по имени Пшёлбыты». Автор фото Алексей Пирязев.

«Яснополянская Матрёшка». Автор фото Сергей Карасёв.

«Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами». Автор фото Дмитрий Койда.

«Есть такое направление — кити-арт». Автор фото Татьяна Афанасьева.

«Продолжая тему…» Автор фото Алексей Пирязев.

«Эстет». Автор фото Дмитрий Койда.

«Вхож в любую компанию». Автор фото Максим Котенёв.

Вот это да! Домашние кошки бегают со скоростью 48 км в час, и это на 5 км быстрее, чем у самого быстрого человека Усейна Болта (43 км в час).

«Пойман на допинге…» Автор фото Алексей Пирязев.

«А не завалить ли мне дом?..». Суровый тульский кот. Автор фото Татьяна Афанасьева.