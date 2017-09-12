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Пластиковые люди

Пластиковые люди

Татьяна Афанасьева

Оказывается, манекены-модники — древнейшее изобретение человечества. Их используют со времён фараонов. Представляете, в гробнице Тутанхамона нашли его торс вместе с набором одежды. Манекены «живут» среди нас так давно, что уже не кажутся чем-то особенным. В 1960-е они были с внешностью Брижит Бардо и Мэрилин Монро, сейчас в ходу пластиковые Лопес и Джоли, а иногда и вообще не понять, что собственно с лицом и телом?.. И тем не менее, внимание на них всё равно обращаешь, а иногда даже фотографируешь :)

 

«Блестящая! И почти настоящая». Фото Дмитрия Койды.

 

«Тульские». Фото Алексея Пирязева.

 

«Усачи». Фото Дмитрия Койды.

 

«Дно в Брюгге». Фото Андрея Афанасьева.

 

«Были б руки, полетела чайкой…» Фото Михаила Стасова.

 

«Похищение». Фото Сергея Киреева.

 

«Мечтательница». Фото Дмитрия Койды.

 

«Похоже, кто-то потерял голову от такой красоты…» Фото Дмитрия Койды.

 

«Дико модные». Фото Игоря Кузнецова.

 

«Кружево витрин». Фото Михаила Стасова.

 

«Равнение на Хофбройхаус». Фото Татьяны Афанасьевой.

 
поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru

«Пивка бы». Фото Дмитрия Койды. Сделано в Австрии.

 

«Мысленно в отпуске». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Классика». Фото Михаила Стасова.

 

«Вьетнамские хипстеры». Фото Андрея Афанасьева.

 

«Мужчину не обманешь пластиковыми штучками». Фото Дмитрия Койды.

Заставочное фото http://vm-consulting.livejournal.com

За фотогалерею спасибо Дмитрию Койде. Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 17:14 +24
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