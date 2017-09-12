Пластиковые люди
Татьяна Афанасьева
Оказывается, манекены-модники — древнейшее изобретение человечества. Их используют со времён фараонов. Представляете, в гробнице Тутанхамона нашли его торс вместе с набором одежды. Манекены «живут» среди нас так давно, что уже не кажутся чем-то особенным. В 1960-е они были с внешностью Брижит Бардо и Мэрилин Монро, сейчас в ходу пластиковые Лопес и Джоли, а иногда и вообще не понять, что собственно с лицом и телом?.. И тем не менее, внимание на них всё равно обращаешь, а иногда даже фотографируешь :)
«Блестящая! И почти настоящая». Фото Дмитрия Койды.
«Тульские». Фото Алексея Пирязева.
«Усачи». Фото Дмитрия Койды.
«Дно в Брюгге». Фото Андрея Афанасьева.
«Были б руки, полетела чайкой…» Фото Михаила Стасова.
«Похищение». Фото Сергея Киреева.
«Мечтательница». Фото Дмитрия Койды.
«Похоже, кто-то потерял голову от такой красоты…» Фото Дмитрия Койды.
«Дико модные». Фото Игоря Кузнецова.
«Кружево витрин». Фото Михаила Стасова.
«Равнение на Хофбройхаус». Фото Татьяны Афанасьевой.
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
«Пивка бы». Фото Дмитрия Койды. Сделано в Австрии.
«Мысленно в отпуске». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Классика». Фото Михаила Стасова.
«Вьетнамские хипстеры». Фото Андрея Афанасьева.
«Мужчину не обманешь пластиковыми штучками». Фото Дмитрия Койды.
Заставочное фото http://vm-consulting.livejournal.com
За фотогалерею спасибо Дмитрию Койде. Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
А вы обращаете внимание на манекены?