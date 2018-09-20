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«Я худею!»
Наши «похудейки» определились с клубами!

Наши «похудейки» определились с клубами!

В четверг, 20 сентября, участницы нашей акции «Похудей со «Слободой» побывали в офисе газеты, познакомились друг с другом и узнали, в каких клубах они будут заниматься.

Итак, в велнес-центре N-ergo на ул. Каракозова, 71 ждут Ирину Диканову и Екатерину Левину.

В фитнес-клубе «Властелин» на ул. Коминтерна, 24-в будут совершенствоваться Юлия Галактионова и Оксана Зиборова.

Новым партнером нашей акции стал фитнес-клуб #ВФОРМЕ на ул. Демонстрации, 10-б. Здесь будут заниматься Наталья Мельникова и Любовь Афонина.


Наталья Мельникова, Оксана Зиборова, Ирина Диканова, Юлия Галактионова, Любовь Афонина и Екатерина Левина.

По условиям нашей акции после четырех месяцев занятий в финал выйдут три девушки — по одной из каждого клуба. А это значит, что на первом этапе участницы будут соперничать со своими коллегами по фитнес-клубу.

В понедельник, 24 сентября, девушки познакомятся со своими тренерами и вскоре приступят к тренировкам, так что в начале октября мы уже узнаем их первые впечатления, о которых прочитаем в блогах.

Напомним, что в 2016 году победительницей проекта стала Кристина Сухарева, которая занималась во «Властелине». В 2017 году – Татьяна Барщевцева, клуб FitCurves, а в 2018 году – Елена Шнаревич, велнес-центр N-ergo.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:31 +7
Они будут худеть со «Слободой»!
Они будут худеть со «Слободой»!
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