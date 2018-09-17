Они будут худеть со «Слободой»!

Дорогие друзья! Мы представляем вам финалистов нашей акции. Именно эти молодые и прекрасные женщины будут совершенствовать свое тело в проекте «Похудей со «Слободой».

В результате голосования на портале Myslo.ru в проект вошли Наталья Мельникова и Юлия Галактионова. Еще четверых участниц выбрала редакция. Это Ирина Диканова, Екатерина Левина, Любовь Афонина и Оксана Зиборова. Теперь эти женщины на ваших глазах пройдут путь преображения.

Проект рассчитан на восемь месяцев. С участниками будут работать профессионалы из трех известных финес-клубов Тулы. Каждый худеющий получит клубную карту на четыре месяца в один из клубов и разработанную специально для него программу питания. Затем трое участников с наименьшими результатами – по одному из каждого клуба – покидают проект, а трое финалистов получают карты еще на четыре месяца.

Всё это время они будут писать откровенные блоги о своих взлетах и падениях, удачах и разочарованиях на Myslo.ru и в «Слободе». Победителем акции станет один участник – тот, кто сбросит наибольший процент от массы своего тела. Его ждет финальное преображение.

Наталья Мельникова, 39 лет. Рост 168 см, вес 99 кг.

– Броня из жира доставляет мне массу неудобств на протяжении всей моей жизни, от насмешек сверстников в детстве до неустроенной личной жизни из-за моих комплексов по поводу лишних килограммов. Я не могу заводить длительные отношения с мужчинами, создать семью, так как я стесняюсь себя. Сорок лет для женщины – это последний шанс полюбить себя, создать семью и родить ребенка. Быть здоровым человеком и стать матерью – моя главная мотивация похудеть.

Юлия Галактионова, 23 года. Рост 170 см, вес 99 кг.

– За последние три года я набрала много лишних килограммов, которые мешают радоваться жизни. Очень хочу избавиться от них! Тогда мне перестанет быть стыдно перед собой и другими людьми, что в свои годы я довела себя до такого состояния. Хочется любоваться собой в зеркале, всегда ощущать себя комфортно и ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. Хочется улучшить состояние своего здоровья и в будущем стать мамой!

Ирина Диканова, 48 лет. Рост 160 см, вес 116 кг.

– Я и мои коллеги периодически сидим на различных диетах. Испробовали все: кефирную, кремлевскую, моно и прочие. Я стараюсь вести активный образ жизни: катаюсь на велосипеде, хожу на танцы. Но этого недостаточно. Не так давно у меня родилась внучка. Мне хочется быть суперактивной, подвижной и везде за ней поспевать. А еще скоро в моей жизни праздник – тридцатая годовщина со дня свадьбы. Молодежь, я бросаю вам вызов! Я готова похудеть с тобой, «Слобода»!

Екатерина Левина, 30 лет. Рост 165 см, вес 130 кг.

– Моя цель – похудеть НАВСЕГДА!!! Никогда не была худышкой, но и таких «бешеных» цифр на весах не было. Килограммы прибавлялись с годами, рождение двоих детей тоже отразилось на весе. Но предел настал, не могу больше находиться в этом теле. Хочу новое стройное тело, хочу стать ярче, хочу чувствовать себя легко, хочу доказать себе, что я могу похудеть! Да, я готова поменять свою жизнь в первую очередь ради себя, готова «пахать» в спортзале ради своего здоровья.

Любовь Афонина, 25 лет. Рост 165 см, вес 107 кг.

– В третьем классе мы с родителями переехали в другой район города. Новые люди, друзья, проблемы в коллективе, сильно переживала. Вот тогда я и узнала, что такое заедать стресс. Я располнела. Потом вышла замуж, после родов вес начал расти как сумасшедший. Понимаю, что без помощи я не справлюсь. Хочу заниматься спортом с удовольствием, бегать и играть с сыном, покупать красивую одежду, любить отражение в зеркале. А главное – быть здоровой!

Оксана Зиборова, 29 лет. Рост 180 см, вес 130 кг.

– Я долго боялась признать проблему, мне не хотелось верить в свои размеры. Была уверена, что это не я и тело не моё, ощущала себя меньше, чем я есть. Еще год назад я хотела отправить свою заявку в «Слободу», а муж сказал: «Не позорься, сама что ли не похудеешь?» Но прошел год, а «воз и ныне там». Я хочу попасть в проект и получить поддержку от чужих людей, т.к. не получаю её от близких… Мне иногда будет полезен волшебный пендель от портальцев в виде их едких комментариев.