Наши участницы готовы худеть!

Шесть молодых женщин – финалистки нашего проекта «Похудей со «Слободой» – побывали в своих клубах и познакомились со своими персональными инструкторами. Они уже начали свой путь к успеху и совершенству.

Екатерина Левина будет заниматься в велнес-центре N-ergo под руководством инструктора Олеси Фоминой. Изначальный вес Кати – 136 кг!

Ирина Диканова будет худеть в велнес-центре N-ergo под чутким руководством инструктора Татьяны Кушнир. Изначальный вес Ирины – 113 кг.

Инструктор фитнес-клуба «Властелин» Борис Колосков поможет Юлии Галактионовой обрести фигуру ее мечты. Изначальный вес Юли – 107 кг.

Оксана Зиборова начнет совершенствовать свою фигуру в фитнес-клуба «Властелин», ее инструктор – Сергей Сулеин. Изначальный вес Оксаны – 128 кг.

Любовь Афонина за стройными формами отправилась в фитнес-клуб #ВФОРМЕ. Ее инструктор – Петр Копаница. Изначальный вес Любови – 107 кг.

Наталья Мельникова занимается в фитнес-клубе #ВФОРМЕ. Инструктором Натальи стал Петр Копаница. Изначальный вес Натальи – 99 кг.