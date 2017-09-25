Елена Шнаревич: Вес потихоньку пошёл вниз!

Ну, вот и прошла первая неделя тренировок! Вес еле-еле стал снижаться, но, наверное, так и должно быть). Конечно хотелось бы скинуть сразу и много, но увы, придётся постараться!

Первые 3 дня тренировок были для меня адом (помню как дважды попросила тренера пристрелить меня), болело всё, но что будет легко, никто не обещал! Сейчас потихоньку вливаюсь спорт, пути назад нет, только в перёд!

Я перешла на 5-6 разовое питание, исключила из рациона майонез, хлеб, макароны, картофель, сахар и пью не менее 2,5 л воды.

Думала, что в плане питания будет гораздо сложнее, но всё оказалось не так. Меню можно очень даже разнообразить разрешёнными продуктами, главное включить фантазию.

Смотрю на своего инструктора велнес-центра N-ergo Олесю и понимаю, что работы у меня непочатый край).



Главное не сдаваться, а пробиваться вперёд и всё получится!!!

На сегодняшний день мои габариты не радуют, но будем добиваться того, чтобы стало приятно смотреть на эти цифры:

ОГ-108

ОТ-113

ОБ-115