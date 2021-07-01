Ирина Чикина: «Нельзя допускать, чтобы тобой управляли твои страхи»

Всем привет! Мой вес сейчас 81,6 кг (на начало проекта 90 кг).

Восстановление после операции проходит успешно. Из ограничений больше всего расстраивает отсутствие спортивного зала до конца июля и запрет любых упражнений на мышцы пресса до конца года. В остальном скучаю по кофе и свежим овощам. Но это временные меры.

Вдогонку не покидают мысли о том, что второй этап конкурса мне уже не светит. Этот проект был очень важен для меня.

Но жизнь не заканчивается, и я стараюсь принимать новую реальность и наполнять её событиями, даже не смотря на временные ограничения и изменения в планах.

Поэтому когда моя подруга предложила мне освоить sup surfing, я сразу же согласилась. Последний месяц был достаточно сложный, и мне было просто необходимо получить новые эмоции.

И вот в три часа ночи мы едем встречать рассвет. На полях вдоль дороги густой туман. Воздух влажный. Такое чувство, что не дышишь, а ешь его ложками. Через пару часов будет опять +35 и палящее летнее солнце.

А пока… мы приезжаем в очень атмосферное местечко в Рязани. Оно называется «Рыбацкая деревня». На берегу озера Старая Тишь уже собралась группа людей. Практически все тут в первый раз. Страшно… А вдруг я упаду. А вдруг не смогу залезть обратно на sup. Или вообще забуду как плыть. Надо взять спасательный жилет…

Теперь эти страхи кажутся такими надуманными и смешными. Но стоя около воды, я чувствовала, как надпочечники выбрасывают адреналин в мой ещё сонный организм.

И вот мы поплыли. Сидя. Аккуратно. Инструктор показывает, как работать веслом. Мы повторяем. Самые смелые начали вставать. Я пока боюсь. Ловлю баланс. И вот, спустя несколько неудачных попыток я стою.

Вес тела на носках. Весло — третья опорная точка. Дыши. Вдох — выдох. Смотрю перед собой. Под ноги страшно. Солнце встаёт и освещает весь водоём.

Я плыву. И чувство благодарности наполняет меня. Благодарности за новый день. За эти эмоции.

За эту красоту, которую я могу наблюдать. И за то, что я не поддалась своим страхам. Страхи и сомнения всю жизнь управляют нами. Диктуют нам, что можно, а что нельзя. Можно всё. Главное верить в себя…