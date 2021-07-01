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«Я худею!»
Марина Жутенкова: «Мечтаю о 80 кг к концу июля!»

Марина Жутенкова: «Мечтаю о 80 кг к концу июля!»

Хорошая новость: 84,5 кг. полёт нормальный. (С начала проекта Марина сбросила 13,5 кг).

Плохая новость: неделька выдалась адской.

Адская жарища, антиковидные меры, дополнительная нагрузка на работе, смерть родного человека, сплошной недосып и недоед — по обычаю всему обязательно случиться нужно сразу… Как в боксе — пропустил один удар, лови серию, пока не войдёшь в нокдаун, или чего хуже — нокаут. Всё получилось преодолеть, и, несмотря на массовые нарушения «нового образа жизни», моё тело меня поддержало и выдержало, и порадовало: -2,5 кг.

Уже потихоньку достаю из сундука футболки, которые в одночасье становились в позорную облипку, сейчас их посадка меня больше устраивает — всё продувается)). Хорошо что на спортивных штанах есть затяжка, а то их пришлось бы сжечь, ибо попа и живот их уже не держат.

Но это всё лирика. Эта радость эфемерна, она есть, потому что ты помнишь, что ещё совсем недавно было хуже. Но по факту 84 — многовато будет!

Вся наша жизнь — это необратимый процесс старения. Мы изнашиваем своё тело, мозг и душу. Назовём это естественной амортизацией. Многим удаётся усугубить этот процесс, ускорить свою деструкцию, и ни к чему напрягаться, ибо конец известен, и он у всех один.

Часто в этой формуле теряется такая переменная как качество жизни. Приходят на ум слова Чеширского кота «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Вот и бегу, бегу изо всех сил, быстрее и без оглядки в попытках поднять качество жизни на оставшееся время. Живу в обратную сторону)), но я ещё не привыкла.

Отмотать ещё 20 кг., это почти 15 лет жизни назад. Я изрядно потрудилась, чтобы усугубить свою естественную амортизацию, но смогла найти в себе силы и не переступить черту невозврата. Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой — не в этом случае! Ежедневно говорю себе НЕТ!

«Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!», — ответила Королева)))

Из дневника наблюдений:

  • Очень-очень-очень надоело есть мясо. На несколько дней я снизила его потребление, как и белка в целом, через пару дней всё нормализовалось. Наверное, организм требовал какой-то передышки, потому что ранее он не получал столько белка.
  • Пила квас, на весе не отразилось, но больше экспериментировать не буду.
  • Наконец-то!!! Достала руками до пола в наклоне с прямыми ногами (с растяжкой у меня не айс было всегда, вес тут не играет роли).
  • Заметила, что меньше места занимаю в маршрутке))).
  • Мечтаю о 80 кг к концу июля.

Пока всё! Мечтайте!

 

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Автор: Лариса Тимофеева
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