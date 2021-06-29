Лариса Барзенкова: «Мой девиз по жизни: на один раз больше подняться, чем упасть!»

Тренировка прошла на ура! В том и прелесть вечерней тренировки, что уставшая, но счастливая ложишься практически сразу спать с чувством исполненного долга. Как приятно потягивает поясницу, почему-то только с одной стороны. Ну, ладно, значит чуть больше там дала нагрузки. Все равно кайф…

Среда. Еще одна тренировка и снова тянет поясницу. Странно… Что я такого делала, что мышцы спины так включились в процесс? Ну, ничего, подумала я, проваливаясь в теплую негу сна.

… Берпи — упражнение, которое мне дается легко, я даже его люблю, но… Не сегодня… Появилось легкое головокружение. Наверно, жара. Да, точно, жара и кондиционеры не справляются… Поясница. Да, не было особо упражнений на спину. Потянула. Да, точно, была растяжка и на ней потянула… Ерунда.

Суббота — день дачи! Чаще не получается ((Даже успела с утра сбегать на тренировку, четвертую на этой неделе! Я большая умница, теперь за работу. От такой жары страдают не только люди, мои растения сами себя не польют! Отличный выдался день! Чертова поясница! Да что не так?

Воскресное утро! Мы с мужем Олегом ехали вдвоем на машине куда-то навстречу солнцу… Это было первый раз за 10 лет, когда мы остались вдвоём на целый день и смогли посвятить его друг другу. В Тульской области много красивых мест для отдыха. Теплая речка и ласковое солнце сделали наш день, нам удалось урвать кусочек лета в нашу копилку воспоминаний!

Надо отдыхать после отдыха)) Разморенные, загоревшие! Вода в речке как парное молоко, дно песчаное. Мы отдыхали, наслаждались друг другом, а теперь едем обратно! Немного тянет в сон. Прямо как после хорошей тренировки)) Да, приедем и продолжим дома этот День Лени! Кондиционер в такую жару — это счастье!.. О, Боже! Моя поясница!

Да, теперь понятно, что это болит не мышца, а где-то под ребром… Почки… Тренер запретил идти на тренировку и отправил на УЗИ… Здоровье превыше всего… Вот и найдена причина отеков… Ну, что ж, это мой путь… Никто не говорил, что будет легко… Надо лечить…



Вес 88 кг (на начало старта проекта 97 кг).

Нет, это не значит, что я сошла с дистанции! Это всего лишь коррекция в моем распорядке дня и режиме сброса веса. Мой девиз по жизни: на один раз больше подняться, чем упасть!

Всем хорошего дня и здоровья!