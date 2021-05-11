Татьяна Медведева: «Вес снижается, но очень медленно. Виной тому и сбитый режим, и стресс»

Всем привет! Отгремели праздники. Надеюсь, все успели хотя бы немного отдохнуть и провести время с родными.

Ну, для кого праздники, а для кого-то — вал работы.) Честно говоря, особенных новостей нет — пытаюсь между работой и работой вылезать в зал, но получается не очень.

Вес снижается, но очень медленно. Сейчас он составляет 91 кг. Это минус 8 кг с начала проекта.

Думаю, тому виной и сбитый режим, и стресс. Какое, оказывается, большое влияние имеет на вес общая картина жизни. Но, к сожалению, имеем то что имеем.

Надеюсь, в скором времени станет поспокойнее и я смогу больше уделять времени своему здоровью.