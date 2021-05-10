Лариса Барзенкова: «Улыбаемся и машем… гирями в спортзале!»

Ну вот и наступил интересный момент, я бы даже сказала, детективный сюжет, в моем фильме про похудение.

Вес остановился. Да ладно бы только это. Меня стали мучить ужасные отеки. Утром я не могу даже сжать руки в кулак, не видно щиколоток, веки буквально лежат на ресницах. Так продолжается уже две недели. С питьевым режимом у меня все в порядке. Значит, причина в другом. Будем выяснять. Сдаваться я не собираюсь. Начинаю расследование причин происходящего. Тренер успокаивает, говорит, что все это временно и вселяет надежду. Очень приятное чувство когда кто-то, в данном случае тренер Денис Азимов из клуба «Властелин», понимает твою проблему и знает способы ее решения.

Есть и плюсы: кожа стала ровной и нежной, захотелось купить каких-нибудь примочек по уходу за ней и сделать ее еще более шелковистой. Появилась выносливость. Теперь для меня 10 000 шагов это легкая прогулка. Подобрался живот. Тренировки усложнились, увеличилось количество повторений. Мышечная боль живет со мной, но я уже не обращаю на нее никакого внимания. Все мысли только о том, как решить проблему с отеками.

Есть понимание и осознание причин набора веса у людей после похудения. Вся причина в недостаточном потреблении белка. Оказалось, довольно сложно употреблять оптимальную норму этого макроэлемента.

Стараюсь рефлексировать как можно чаще по тем изменениям, происходящим в моем теле и выводам, относительно дальнейшей стратегии своего похудения.

Итак, первый месяц оказался для меня подарочным (и не только для меня). Это очень круто влияет на мотивацию. Думаю, на этом держатся все марафоны по похудению. А вот второй месяц, по крайней мере начало, наоборот, все время угрожает откатами. Понимаю, что опускать руки нельзя, надо просто продолжать делать, то, что делаю. Организм пытается все время вернуть утраченное (непонятно, зачем). Четко слежу за калоражем. Если честно, то это самое нелюбимое занятие. Лучше в зал сходить три раза, чем вписывать еду в счетчик калорий.

Еще один вывод сделала для себя: если не нравится ходить в зал, то надо ходить так часто и до тех пор, пока не понравится. Пришло понимание, что «я и так все время на ногах и у меня бесконечная активность по дому и на работе» вообще ничто по сравнению с регулярными занятиями в зале.

Важен не уровень усталости за день, а поддержание пульса на одном уровне более 40 минут.

Вообще, надо сказать, выход из комфортной зоны всегда неприятен, а когда это игра в долгую, то становится понятно, почему так много людей начинают и быстро бросают.

Сейчас мой вес остается на прежнем уровне, 91 кг, с колебаниями из-за отеков. Зато хорошо уходят объемы и в талии минус 10 см, грудь и бедра по 8 см. Ну, что ж, улыбаемся и машем… гирями в спортзале.

Всем хорошего дня и позитива!