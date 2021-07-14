Подводим первые итоги: кто похудел больше всех?

В середине июля мы подводим промежуточные итоги нашей акции «Похудей со «Слободой». Напомним, что в конце марта шесть тулячек прошли кастинг и начали заниматься в трех фитнес-клубах города:

Марина Жутенкова и Татьяна Медведева – в фитнес-клубе «Лига чемпионов», Маргарита Шелкова и Ирина Чикина – в фитнес-клубе «ВФорме», Лариса Барзенкова и Мира Нестерова – в фитнес-клубе «Властелин».

К сожалению, Мира Нестерова, а позже и Ирина Чикина были вынуждены покинуть проект. Ну а участницы, которые остались в строю, показали хорошие результаты! Сейчас сами всё увидите.

По итогам практически четырех месяцев «пахоты» в фитнес-клубах, пересмотра своего питания (а по сути — изменения образа жизни) условно места распределились следующим образом.

1. Татьяна Медведева.

Таня пришла на проект с весом 99,3 кг. Заниматься спортом девушка начала в фитнес-клубе «Лига чемпионов» у тренера Екатерины Егоровой. За время проекта Таня сбросила 15,3 кг, а это 15,4% от веса. Сейчас вес Тани Медведевой 84 кг при росте 165 см. Таня уже очень изменилась, сменила имидж и выглядит потрясающе!

2. Маргарита Шелкова.

Вес Маргариты на старт проекта был 93 кг. Рита стала совершенствовать свое тело в фитнес-клубе «ВФорме» у тренера Петра Копаницы. На данный момент вес Маргариты 78,8 кг при росте 170 см. Она похудела на 14,2 кг, что составляет 15,2% от веса. Изменения очень заметны. А посмотрите, как у Риты горят глаза!

3. Марина Жутенкова.

98,4 кг — именно столько весила Марина Жутенкова еще в марте. Ее инструктором стала Екатерина Егорова, а клубом — «Лига чемпионов». Марина активно взялась за дело, а какие интересные и необычные блоги она пишет! Результат налицо — минус 14,8 кг, это 15% от веса. Сейчас Марина весит 83,6 кг при росте 164 см.

4. Лариса Барзенкова.

Пока результат Ларисы более скромный, чем у других участниц. На проект она пришла с весом 97 кг и сейчас весит 88 кг при росте 164 см. Минус 9 кг, это 9,3% от веса. Сейчас Лариса проходит лечение в нефрологическом отделении облбольницы, но она по-прежнему участник проекта. Лариса занимается в фитнес-клубе «Властелин» у тренера Дениса Азимова.

По условиям нашего проекта в финал проходит по одной участнице от каждого клуба. Но в этом году у нас случился форс-мажор — две участницы досрочно покинули проект, и в результате нам бы пришлось выбирать только между двумя девушками — Татьяной и Мариной. Они обе показали классный результат, и нам, скажем честно, очень жаль расставаться с кем-либо из них, поэтому редакция приняла решение оставить в проекте и Таню, и Марину. Так что впервые за всю историю «Похудейки» в финал выходят не три, а сразу четыре участницы. Огромное спасибо руководству фитнес-клуба «Лига чемпионов» за то, что приняли наше предложение и продлили клубные карты девушкам еще на четыре месяца.

Таня, Рита, Марина, Лариса, вы все в финале! Ждем от вас новых интересных блогов, отличных результатов и позитивного настроя.

Победительницу проекта мы определим в конце ноября. Ее ждет финальное преображение у парикмахера-стилиста и классная обновка!