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«Я худею!»
Лариса Барзенкова: «В больнице продолжаю тренироваться с помощью фитнес-резинок»

Лариса Барзенкова: «В больнице продолжаю тренироваться с помощью фитнес-резинок»

Если ты лежишь в больнице, это еще не повод отказаться от физической активности! В этом мне помогают фитнес-резинки. Резинка для рук дает нагрузку от 8 до 12 кг, а резинка для ног — от 12 до 16 кг.

Лежу в Тульской Областной Клинической больнице в нефрологии. Сейчас прохожу обследование. Очень впечатляет профессионализм и внимание со стороны медперсонала. А еще — всестороннее обследование. Конечно, самостоятельно я бы такое не прошла. Каждый день новый анализ.

С 16.30 до 18.00 можно даже совершить прогулку по больничному парку. В такую жару это очень кстати. Питание отличное! Я за свою жизнь нечасто лежала в больницах, но наша областная меня впечатлила в самом хорошем смысле этого слова.

На сегодняшний день еще ничего конкретного не могу сказать, но такое ощущение, что эта история закончится неожиданным образом. Буду держать вас в курсе.

Вес работает против меня, но объемы радуют. Расстраивает ли меня это? Если честно, очень. Ведь в нашем конкурсе выигрывает снижение массы тела, а не его объемы. Но я не опускаю руки, я просто продолжаю свой путь дальше!

Всем здоровья и берегите себя!

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 15:24 +6
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