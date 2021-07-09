Марина Жутенкова: «Минус 13 кг! Мой размер футболок XXL перетёк в свободную L!»

Хорошая новость: сил и энергии значительно прибавилось.

Плохая новость: вес за неделю без изменений, 84,6 кг.

Мой размер футболок XXL перетёк в свободную L, что не может не радовать. С радостью продолжаю заниматься в любимом фитнес-клубе «Лига чемпионов». Обручальное кольцо вновь заняло своё место на безымянном пальце. Вспомнилось, что с таким весом как сейчас, я 13 лет назад легла на роды. Вес замер в том же состоянии, но нет переживаний, как я уже писала в предыдущих заметках, сейчас вес уходит в среднем на 10 день, по плану жду отвеса в субботу-воскресенье.

Заметила на этой неделе, что рабочие веса стали меньше напрягать, так что как знать, я хоть и не хотела в ближайшее время прибавлять, но возможно придётся. В планке на локтях простояла 4 минуты, сама от себя такого не ожидала, видимо звёзды сошлись в этом моменте)).

Было ощущение, что немного поменялась осанка, вытянулась что ль, в комментариях кто-то тоже писал об этом, а сейчас мне стали на это обращать внимание и знакомые.

Р — радость).

Тоскливо без перекусов, но, когда вижу полных людей, перекусывающих шоколадкой или мороженым, в голове кричащий вопрос: «Что ты делаешь?!» Иногда вечернюю ходьбу стала заменять игрой в мяч с сыном, хоть есть время пообщаться. Не смотря на свой небольшой рост, люблю игры с мячом и раньше всегда играла: баскетбол, волейбол и прочее. Убеждена, что игровые виды спорта лучше любой качалки, помимо работы в команде, ты за игру столько раз рывков, прыжков и прочих движений сделаешь, задействуешь не только все мышцы, но и мозг активно работает.

Утренняя зарядка заброшена окончательно, и тому несколько причин: я очень тяжело просыпаюсь утром (в мире человеко-птиц я сова), отработав день, я иду в спортзал, дома я к 21.00, поем и иду нахаживать в парк, к 23.00 силы заканчиваются и утром видала я эту зарядку (как бы грубо это ни прозвучало)).

Поначалу да, имело место быть, но и я так не тренировалась как сейчас.

Продолжает всё так же приятно пахнуть в хлебном отделе корочка багета, и вид молодой жареной картошки очень соблазняет.

Всё так же хромают интенсивные кардионагрузки: бег и прыжки, никогда мне эти упражнения не нравились, видимо не судьба мне их преодолеть, возможно с техникой что-то не то — хз… В парке, наблюдая за бегающими (в том числе и полными людьми), я искренне не понимаю, как они могут столько бежать, и в то же время одни бегут легко, другие очень тяжело, но все бегут по-разному. Как-то тело у них приспособлено, наверное, ну не знаю, это за пределами моего понимания.

Ну, и в качестве отступления. Тут на днях ночью кровососущий гнус искусал мне ногу раз 10. Зуд, покраснения — весь сопутствующий букет. Я его конечно утром с особой жестокостью убила, но отступление не о нём). В период вакцин и прочих инъекций ну неужели нельзя придумать вакцину, чтобы не было никакой реакции на укусы комаров! — я буду первая в очереди). Всем добра и москитных сеток)))