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«Я худею!»
Участница проекта Ирина Чикина попала в больницу

Участница проекта Ирина Чикина попала в больницу

Для Ирины этот блог стал самым сложным за все время проекта:
 
- В ночь с 8 на 9 июня меня увезли на скорой в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина.
Сейчас я прохожу реабилитацию после операции в отделении хирургии. Занятия спортом могу возобновить только через 1,5 месяца. Зато теперь у меня пожизненная диета.
Пытаюсь искать позитив. Получается слабо. Но уже могу вставать с постели. Это прогресс.
Девочки из проекта, Лариса (редактор), семья и друзья поддерживают меня, и не дают мне совсем упасть духом.
Скорее всего, без спорта я не смогу пройти во второй этап конкурса. Но я продолжу, по возможности, делиться с вами своими новостями и новым меню. Сейчас я выбираю своё здоровье. Меня очень ждут домой муж и маленькая дочь. Как только меня выпишут, я обязательно продолжу писать блоги. До встречи!
 
Последний вес до больницы 79,2
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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 12:16 +15
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