Участница проекта Ирина Чикина попала в больницу

Для Ирины этот блог стал самым сложным за все время проекта:

- В ночь с 8 на 9 июня меня увезли на скорой в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина.

Сейчас я прохожу реабилитацию после операции в отделении хирургии. Занятия спортом могу возобновить только через 1,5 месяца. Зато теперь у меня пожизненная диета.

Пытаюсь искать позитив. Получается слабо. Но уже могу вставать с постели. Это прогресс.

Девочки из проекта, Лариса (редактор), семья и друзья поддерживают меня, и не дают мне совсем упасть духом.

Скорее всего, без спорта я не смогу пройти во второй этап конкурса. Но я продолжу, по возможности, делиться с вами своими новостями и новым меню. Сейчас я выбираю своё здоровье. Меня очень ждут домой муж и маленькая дочь. Как только меня выпишут, я обязательно продолжу писать блоги. До встречи!

Последний вес до больницы 79,2