Марина Жутенкова: «Главное — сделать шаг в правильном направлении»

Хорошая новость: перешла на аудиокниги, читать совсем некогда.

Плохая новость: вес быстро упал в начале недели и так же быстро вырос к концу, так что без изменений, стоим на 88 кг.

Последствия.

Двери закрываются и вновь открываются. Выход из лифта подсвечивает тусклая лампочка дизайна канувшего в лету государства, её плафон давно превратился в кладбище для насекомых, но загоралась она всегда ярче при открытии дверей, как будто в надежде увидеть и осветить что-то прекрасное. Из-за её яркого света выход можно было перепутать со входом.

— Ну сколько можно, — прошипела женщина бальзаковского возраста в приталенном бежевом костюме с идеально подобранными аксессуарами, которая буквально сошла с обложки глянцевого журнала. В правом углу хмыкнул парень лет 25, окинув взглядом пространство у дверей лифта сверху — вниз — и вверх, он явно считал себя брутальным, с лёгкой небритостью, в стильно рваной одежде монобренда, жаль не учёл, что брутальные мужчины не жуют жвачек и не растрачивают своё достоинство на ухмылки.

— Мам, ну, когда мы поедем? — Дёргала за песочный сарафан в самый мелкий цветочек свою маму девочка лет 5 с красным воздушным шариком, на котором красовался логотип сети ресторанов быстрого питания.

— Помолчи хоть минутку, — укоризненно громким шёпотом сказала мать, мимолётно насквозь посмотрела на вновь открывшиеся двери и быстро отвернулась.

Она думает о лампе, насекомых, стране, в которой родилась и ещё сотни мыслей бурной рекой протекают в её воображении. Она не замечает холостой ход дверей лифта. Людей она уже давно привыкла воспринимать образами и эмоциями, потому что лица не запоминались. Очередное «тинь» от перегруженного лифта вернуло её в общество брошки насекомого на лацкане бежевого пиджака, жвачки стиморол по правую руку и яркому пятну с логотипом фастфуда слева.

Шаг назад, лифт воспоминаний устремился вниз, лампа загорелась ярче и осветила таблички «ВХОД» справа и «ВЫХОД» слева. А дальше бесконечные разнонаправленные лестницы. Она делает шаг…

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Вечер. Тихо. Горит свет. Хозяйка собирает грязное бельё по дому для стирки. Носки как всегда преимущественно под диваном. Нагнуться она и не пытается, приходится опускаться на колени. К моменту сортировки белья тишину нарушает её одышка. Новое постельное бельё заправлено и правое запястье стирает пот со лба. Обручальное кольцо на цепочке трёт шею. Когда оно стало натирать палец, хозяйка уже и не помнила.

Стиралка загружена по полной, программа запущена +30 delicate, отжим на min. Стоит, думает, утвердительно себе кивает и выходит. Новое постельное бельё муж воспримет не иначе как призыв к действию. Глубокий вдох и долгий выдох, блуждающий взгляд, опущенные плечи, присела. Перебирает пальцами рук, локти давят в колени, плечи подняты, голова опущена, выдох…

Слышится гул машинки, которая начала отжимать бельё на минимальных оборотах. Хозяйка подняла голову, сфокусировалась на пыльном узоре от носков под диваном, какая то неведомая безысходность мелькнула в её стеклянных глазах, помедлив, она вновь себе слегка кивнула и решительно встала. Ручка программы отжима поворачивается на max, центрифуга с устрашающим рёвом завертела бельё, как и её жизнь, всю, до последней капли.

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Чай в фарфоровой чашке, чайная ложечка с замысловатым цветочным узором делает «цок» и остаётся на блюдечке. В воздухе душный запах лета, скрип кресла, трость в правую руку, сейчас должны приехать внуки. Послышался звонкий детский смех, в окне, подёргиваясь, к верху проплыл красный воздушный шарик. Лампочка — лифт — насекомое — жвачка — шарик кадрировало воспоминание. Туда ли был сделан шаг…

Участилось сердцебиение, на лбу проступил пот, картинка рассыпалась. Прошло всего несколько секунд с начала очередного упражнения. Глубокий вдох — выдох, шаг сделан в нужном направлении.

К чему я это всё. Многие знают, как надо. Но знать — не значит применять к себе. Да и как заставить себя делать то, что надо, чтобы прийти к желаемой цели, тут уже слово «заставить» имеет негативную окраску. Тяжело всё это, даже при всех тысячах плюсах и визуализации желаемого результата.

Для меня представить идеальный исход любого мероприятия не сложно, и я прекрасно себя чувствую в своём вымышленном мире. Но так недолго и связь с реальностью потерять — хах).

Поэтому я нашла для себя зону, которая меня ещё мотивирует к действиям.

Это эмоциональное восприятие возможных последствий бездействия.

Когда поставленная мною цель замыливается, интерес и мотивация к ней падает по разным причинам, вновь оживить её мне помогают флешфорварды. Именно эмоциональные переживания даже не случившихся событий помогают мне делать шаг в правильном направлении.