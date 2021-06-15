Лариса Барзенкова: «Вес взял и пошел вниз!!! Сладкий минус килограмм!»

Шел 82 день проекта…

Ничто не предвещало…

А вес взял и пошел вниз!!! Сладкий минус килограмм!

Сегодня мой вес 88 кг, а вот объем талии минус 14 см… Говорят, минус 1 кг веса равно минус 1 см объема… Но, похоже, мой организм не в курсе))

Незадолго до начала проекта купила себе джинсы, сейчас легко их снимаю, не расстегивая. Радует. Придумала крутой рецепт смузи, очень похож на молочный коктейль кафетерия из детства), но мой еще и оочень полезный.

2,5 месяца тренировок … Каждый раз как заново… И день тренировок был только днем для тренировок. Занималась утром, а придя домой уже не могла ничего делать.

Ага, потребовалось 2,5 месяца, чтобы понять, что тренироваться лучше вечером. Ну, во-первых, ложишься спать раньше обычного и засыпаешь в полете к подушке. Во-вторых, последний прием пищи примерно 16.00 — 17.00 и больше есть не хочется, только спать)) И в-третьих, день тренировок уже не только день для тренировок)) Высвободилось огромное количество времени для семьи, себя и работы. Раньше-то я все оставшееся время после трени кряхтела и причитала. Теперь успеваю если не все, то многое!

На самом деле хочется написать очень много, есть и забавные моменты в моей теперешней жизни и даже смешные, но сейчас не могу… Откровенно говоря, я и это еле выдавила из себя.

Июнь — месяц, который забрал мою маму. 15 июня семь лет как ее нет вживых. Ей было 56 лет и 14 лет из них она лежала. Она была настоящим бойцом, очень любила жизнь, но, видно, крест был не по ее силам. Мама, спи спокойно… Я знаю, ты в лучшем мире…

Это последняя наша совместная фотография, здесь ей 42 года. В этот же год она легла и больше не встала.