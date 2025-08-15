  1. Моя Слобода
6 лучших комментариев: 8 августа - 15 августа

6 лучших комментариев: 8 августа - 15 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Туле еще пять остановок общественного транспорта оборудовали Wi-Fi

В Туле еще пять остановок общественного транспорта оборудовали Wi-Fi

- 2 -

Конец связи: заблокируют ли звонки через WhatsApp* и Telegram в России?

Конец связи: заблокируют ли звонки через WhatsApp* и Telegram в России?

- 3 -

Количество сбитых за ночь над Тульской областью БПЛА увеличилось до 11

Количество сбитых за ночь над Тульской областью БПЛА увеличилось до 11

- 4 -

В Тульской области заключённому добавили срок за экстремистские татуировки

В Тульской области заключённому добавили срок за экстремистские татуировки

- 5 -

Контрольная закупка Myslo: выбираем сливочное масло 82,5%

Контрольная закупка Myslo: выбираем сливочное масло 82,5%

- 6 -

Ночью в небе над Тульской областью был сбит украинский беспилотник

Ночью в небе над Тульской областью был сбит украинский беспилотник

Автор:
15 августа, в 17:26

