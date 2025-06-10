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Сквер Льва Толстого преображается. Какая территория будет следующей?

Сквер Льва Толстого преображается. Какая территория будет следующей?

Решение – за туляками.

К обновлению сквера Льва Толстого подрядчик приступил еще в апреле. На данный момент полностью демонтировано старое покрытие, лавочки и игровое оборудование. Рабочие начали укладывать плитку, формировать газоны. Параллельно выполняется облицовка чаш фонтанов.

К завершению близится реставрация памятника писателю. Его бетонное основание под действием природных факторов было частично разрушено. Для восстановления проведен целый комплекс работ, сделана современная цементная гидроизоляция. Сейчас подрядчик начал уже облицовку постамента гранитными плитами.

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Со скульптуры снят десятилетиями нараставший слой краски и грязи, благодаря чему она приобрела новый, более рельефный, ближе к историческому облику вид. 

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На данный момент благоустройство сквера выполнено на треть. Полностью завершить работы должны в октябре. Здесь появится сразу несколько зон отдыха: для старшего поколения с лавочками, где будет возможность погулять, посидеть, зоны для молодежи, детей с площадкой для воркаута, качели, детское игровое оборудование.

Также установят арт-объект — скамья Льва Толстого, выполненная под дерево.

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Напомним, решение о необходимости обновления сквера Льва Толстого приняли туляки. В 2024 году он стал победителем рейтингового голосования — ему отдали предпочтение более 30 тысяч жителей. 

Уже начато формирование планов на 2026 год. На голосование выставлено по два пространства в 10 муниципальных образованиях Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. В регионе это Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.

Отдать свой голос может любой житель региона старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже восемь лет. 

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сегодня, в 19:42 −1
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