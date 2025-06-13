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«Дикая Мята» снова с нами: музыка, семья, творчество и немного дождя
Фото Алексея Пирязева

«Дикая Мята» снова с нами: музыка, семья, творчество и немного дождя

Фестиваль «Дикая Мята»: три дня музыки, природы и любви к Родине.

В пятницу, 13 июня, под тугими каплями дождя в Алексинском районе стартовал один из самых любимых летних фестивалей — «Дикая Мята». Но настоящий фанат не боится ни грозы, ни грязи. Люди приехали в резиновых сапогах, в ярких дождевиках, с пледами и хорошим настроением. Уже с вечера 12 июня площадка в Бунырево наполнялась голосами, смехом, запахами чая и вкусной выпечки.

В этом году всё особенно: фестиваль стартовал фактически в День России. Словно напоминая, какие красивые места есть у нас в стране. И как хорошо просто быть здесь, дышать, слушать музыку, смотреть, как бегают дети, как улыбаются люди. Здесь особая атмосфера, во всем чувствуется Любовь: к своему краю, к людям рядом, к творческим молодым и уже известным исполнителям. Именно это и есть настоящий патриотизм — не громкие слова, а тепло в груди.

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Музыка здесь звучит на любой вкус: The Hatters, «Три дня дождя», «Ария», Zoloto, polnalyubvi, «Хлеб», Drummatix, Петр Налич, «Кирпичи», Oligarkh, «Гудтаймс», Stigmata, «Мультfильмы», Saluki, «Заточка» — перечислить всех просто невозможно! И главное даже не имена, а то, с каким вдохновением и отдачей они выходят на сцену. Всё звучит по-настоящему, живо, искренне, с душой.

Но «Дикая Мята» — это не только про музыку. Это про встречи, тепло и простую радость быть вместе с теми, кого любишь и кем дорожишь. Очень много семей с детьми: мамы с малышами, папы с рюкзаками и бутербродами, да и поколение бабушек и дедушек не отстает, ведь хэдлайнер фестиваля — группа «Ария».

Кто-то поёт, кто-то танцует, кто-то общается с мастерами народных промыслов, кто-то пробует пирожки на фудкорте. Такое ощущение, что все здесь свои. Открытые лица, добрые глаза, атмосфера настоящего человеческого тепла.

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Фестиваль — настоящий праздник творчества. На площадке работают мастерские ремёсел, проходят занятия по танцам, народным играм, йоге, медитациям. Хочешь — лепи из глины, хочешь — танцуй босиком на траве. Всё это объединяет людей и дарит тёплое ощущение: ты дома, среди своих.

Даже дождь здесь воспринимается, как часть волшебства. Ливни не мешают, а только делают атмосферу ещё уютнее: палатки, кружки с какао, обнимашки под пледом и музыка, которая звучит даже под грохот неба.

«Дикая Мята» — это про то, что близко каждому: про семью, творчество, искренность и радость жизни. Про возможность на несколько дней замедлиться, почувствовать землю под ногами, а музыку — в сердце. А еще про любовь к Родине. Это простое, но настоящее чувство. Когда ты сидишь на траве с чашкой горячего чая, смотришь, как дети гоняются за мыльными пузырями, слушаешь музыку — и вдруг понимаешь: вот оно — счастье быть частью этой большой страны.

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Впереди ещё много всего: концерты, мастер-классы, душевные разговоры у костра, танцы до утра. В этом и есть магия «Мяты» — она собирает людей не ради музыки, а ради тепла. Настоящего. «Дикая Мята» — про любовь к жизни. И к своей земле.

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Фотограф:
вчера, в 22:40 +4
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Место
Тульская область

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