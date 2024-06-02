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В Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской провалился асфальт
Фото из видео телеграм-канала Только новости.

В Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской провалился асфальт

Это произошло днем 2 июня.

О происшествии сообщили наши коллеги из телеграм-канала Только новости. 

Провал диаметром около 1-1,5 м появился посередине перекрестка улиц Свободы и Пушкинской. 

Myslo обратился за комментарием в администрацию города Тулы. 

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