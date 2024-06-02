В Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской провалился асфальт

Фото из видео телеграм-канала Только новости.

О происшествии сообщили наши коллеги из телеграм-канала Только новости.

Провал диаметром около 1-1,5 м появился посередине перекрестка улиц Свободы и Пушкинской.

Myslo обратился за комментарием в администрацию города Тулы.