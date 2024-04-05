6 лучших комментариев: 29 марта - 5 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Как вы уже поняли, сегодняшнюю подборку почти единолично захватил muflon, за что ему достается новая награда в профиль. Никогда еще не было так сложно определиться кому из кандидатов голосования отдать свой голос. Так это оставлять нельзя, скорее расчехляйте запасы искрометных и едких шуточек или отмечайте в ленте лучшие по вашему мнению комментарии.

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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