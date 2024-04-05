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  5. 6 лучших комментариев: 29 марта - 5 апреля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 29 марта - 5 апреля

6 лучших комментариев: 29 марта - 5 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Как вы уже поняли, сегодняшнюю подборку почти единолично захватил muflon, за что ему достается новая награда в профиль. Никогда еще не было так сложно определиться кому из кандидатов голосования отдать свой голос. Так это оставлять нельзя, скорее расчехляйте запасы искрометных и едких шуточек или отмечайте в ленте лучшие по вашему мнению комментарии.

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Туле Упа поднялась почти на метр и затопила набережную: фоторепортаж

- 2 -

- 3 -

Туляки показали на фото затопленный Баташевский сад

- 4 -

В апреле вернется снег и минусовая температура: Вильфанд предупредил об изменении погоды

- 5 -

В Туле Lexus стал общественным транспортом?

- 6 -

В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера

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сегодня, в 17:03 0
6 лучших комментариев: 22 - 29 марта
6 лучших комментариев: 22 - 29 марта
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