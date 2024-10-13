В Туле впервые состоялся костюмированный парад собак: большой фоторепортаж Myslo

видео: Ангелина Жильцова

Сегодня, 13 октября, на кинологической площадке ДОСААФ на улице Тимирязева в Туле впервые состоялся костюмированный парад собак. Мероприятие было организовано в поддержку бездомных животных.

Весёлый праздник, которые привлек внимание не только владельцев «хвостиков», но и множества прохожих, начался с грустного события. Все собравшиеся почтили минутой молчания память кинолога-хендлера Натальи Горбуновой, которая скоропостижно скончалась 11 октября.

А затем пушистики, наряженные в самые разные забавные костюмы, просто не могли не вызвать улыбки на лицах участников парада и зрителей. Кстати, среди них был чемпион России по панкратиону Денис Полехин со своей любимицей Арией.

Главной целью мероприятия было привлечь внимание к судьбам бездомных животных, а также помочь найти новый дом для одного особенного пса по имени Потап. Потап — это милый и дружелюбный «хвостик» с тяжелой судьбой. Пёселя с разбитой головой на улице нашли дети, которые самостоятельно отвезли его в ветеринарную клинику, а потом передали волонтерам.

Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, Потап остался добрым существом, жаждущим любви и ласки. Парад собак стал отличной возможностью для него показать, каким замечательным другом он может быть.

На протяжении всего мероприятия проводились различные конкурсы и игры. Желающие могли участвовать в «Весёлом подзыве» и «Полосе препятствий», а сами питомцы выбрали себе игрушку или лакомство в «Магазине». Особую атмосферу создавали музыка, угощения и, конечно же, горячий чай.

P. S. Найти хозяина Потапу сегодня не удалось. Но волонтеры уверены, что скоро пес обретет новый дом и любовь, которую он так заслуживает.