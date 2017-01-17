Как действуют кибермошенники

Число людей, активно пользующихся банковскими картами, а также различными финансовыми инструментами, постоянно растет. В Тульской области за 9 месяцев 2016 года держатели платежных карт совершили 56,9 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 32,3%. Суммарный объем этих операций составил 160,1 млрд рублей, увеличившись на 19,4%.

К сожалению, технологиями в финансовой сфере научились пользоваться и мошенники, которые придумывают все более изощренные схемы похищения средств с карт. Мы уже писали ранее о таких видах мошенничеств, как двойная транзакция и кража данных карты при расчетах.

Сегодня мы расскажем о новом хитроумном способе обмана - лже-покупателе из Интернета.

Мошенники могут выступать в роли покупателей на сайтах бесплатных объявлений. Предположим, вы решили продать старый телевизор или велосипед. Лже-покупатель звонит и убеждает, что товар ему очень понравился, заявляя о готовности перевести аванс вам на карту сию же минуту. Для этого «клиент» просит вас сообщить ему данные карты: её номер, код CVC, срок действия, ваши ФИО. В некоторых случаях злоумышленник пытается узнать код из СМС для подтверждения транзакции. Получив такие данные, преступники похищают денежные средства.

Чтобы не стать жертвой обмана, ни в коем случае не верьте утверждениям, что кому-то для перевода денег нужны ваши пароли, PIN-коды, коды подтверждения из СМС-сообщений. Сообщать данную информацию нельзя никому, даже сотрудникам вашего банка.

Для денежных переводов между счетами и картами как внутри одного, так и между разными банками, достаточно знать только номер карты.

Если все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с платежной картой, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте обращения передать в свой банк. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит их в дальнейшем.

Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию? На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции. Если же кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, т.е. если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, то банк может не возвращать деньги.