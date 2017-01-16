Займам «до зарплаты» урезали процент

- Планировал получить небольшой кредит, а в банке отказали. Хочу оформить ссуду в микрофинансовой организации, но опасаюсь, что с меня возьмут огромные проценты. Ограничены ли как-то аппетиты МФО в этой части? – спрашивает Анатолий Зверев, г. Узловая.

С 1 января 2017 года права клиентов микрофинансовых организаций защищены лучше: вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты.

Если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5000 рублей задолженность заемщика ни в какой момент не может превысить 20000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 5000 рублей и начисленные проценты в размере 15000 рублей (5000 рублей х 3).

Уточню, что данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга. Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15000 рублей, которые включают сумму просроченной задолженности – 5000 рублей и начисленные проценты – 10000 рублей (5000 рублей х2). Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора. Чтобы избежать недопонимания с МФО, настоятельно рекомендую тщательно прочитать договор перед подписанием, а не после.

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, можно обратиться в Отделение Тула: г. Тула, ул. Советская, д.88