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Азбука финансов
Туляки взяли кредитов на 57 млрд рублей

Туляки взяли кредитов на 57 млрд рублей

В Тульской области за январь-ноябрь 2016 года объем кредитования физических лиц вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

За 11 месяцев прошлого года объем предоставленных гражданам кредитов составил порядка 57 млрд рублей. На 1 декабря 2016 года в регионе задолженность по кредитам физических лиц составила 98 млрд рублей. 

Для справки

На начало декабря 2016 года на территории Тульской области действовали два региональных банка, девять филиалов банков, головные офисы которых находятся в другом регионе, 302 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы) кредитных организаций и филиалов. 

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, вчера, в 12:00 +2
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