Гормоны счастья: как ими управлять

На фото: Любите людей и жизнь, и тогда с гормонами и со счастьем всё будет в порядке. (Светлана Иванова и Станислав Рядинский в фильме «Дом Солнца», 2009 г.)

Как ни странно это сознавать, но природа нашего счастья весьма и весьма прозаическая. Вернее, химическая: удовольствие, восторг, радость и пр. — это не что иное, как сложная цепь биохимических процессов, отвечают за которые особые вещества — гормоны счастья. Поговорим сегодня об этом c Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

Я очень целеустремленный человек и всегда достигаю желаемого. Но недавно я в себе обнаружила… зависимость от целей. Получается все по одному сценарию: я ставлю себе большую цель, делаю всё, чтобы ее достичь, работаю, как бы трудно и плохо мне ни было, потом получаю желаемое, на 3−4 дня чувствую себя счастливой, а потом настроение падает, достигнутая цель уже не дает такой эйфории, надо ставить новую. Если не поставлю, начинается настоящая депрессия. А вот моя сестра совсем другой человек, у нее есть хобби — выращивать цветочки. Так она радуется в сто раз больше, чем я со своими глобальными целями! Цветочек расцвел — радость, еще один — опять настроения прибавилось. И она почти всегда счастливая ходит. В чем же тут загвоздка? Почему я не могу испытывать столько же счастья?

Инга, 37 лет.

В наше время много говорится о духовности, о высшем Я и т. п. Многие считают, что счастье — это найти себя, помогать ближним, достичь просветления. Это, несомненно, так, но есть и другая сторона медали. Хочу сегодня поговорить о гормонах, которые управляют нашим настроением. Это физиология, а люди, как говорится, и «полубоги», и «полуживотные». Мы сохранили до сих пор большую часть «древнего мозга», который настроен на выживание. И гормоны счастья вырабатываются для того, чтобы это выживание нам обеспечить.

Чтобы быть счастливым, надо, чтобы слаженно работали все четыре гормона счастья — дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин.

Если ваши гормоны счастья вырабатываются недостаточно, вас настигает депрессия. Но, оказывается, можно приучить свой организм вырабатывать намного больше гормонов счастья.

Гормон предвкушения и достижения цели

Дофамин — «Я сделал это!», «Я могу!» — это гормон предвкушения, когда вы буквально за шаг-два до желанной цели и уже представляете, как получите желаемое. Например, любовь понравившегося человека или желанную работу, машину, дом, путешествие и т. п. Также дофамин вырабатывается и в достижении мелких целей. И самое интересное, что при достижении глобальной цели (построил дом) и при достижении повседневной цели (вырастил цветок) вырабатывается примерно одинаковое количество этого гормона. Некоторые исследователи говорят, что при достижении масштабных целей у людей-целевиков он разрушается даже быстрее, чем у тех, кто большие цели не ставит. Поэтому люди буквально «подсаживаются» на достижение целей, чтобы продолжить выработку дофамина.

Как повысить выработку дофамина. Берем свою глобальную цель и делим ее на этапы, потом этапы еще на подэтапы, а потом уже на шаги. Получается, что вы раздробили свою цель на множество мелких целей. Обязательно запишите все! И каждый раз, когда вы сделали шаг к цели, радуйтесь, хвалите себя, празднуйте это событие в душе. Говорите себе: «Я это сделал! Здорово!» Сначала будет непривычно, потому что у многих в голове сидит такое убеждение: «А что себя хвалить, я же еще не достиг ничего? А то расслаблюсь еще, и рвение пропадет!» Это обычно идет из детства. Если вас не хвалили за успешно выученный урок, за единственную пятерку и т. п., а говорили: «Ну вот получишь 5 в четверти (или за год), тогда молодец, а сейчас нечего хвалиться!», то вы и сами привыкли не радоваться промежуточным целям, а, наоборот, привыкли подгонять себя. Чтобы у вас вошло в привычку хвалить себя, радоваться, благодарить жизнь за каждый шаг, а у вашего организма, соответственно, вырабатывался дофамин, надо делать это каждый день на протяжении не менее 30−45 дней. Тогда новая привычка будет сформирована и вы станете счастливее.

Гормон удовлетворенности жизнью и признания

Серотонин — «Я горжусь!», «Я — личность!» — вырабатывается тогда, когда человек доволен собой, своими заслугами, когда он по достоинству оценен в социуме (или думает, что это так). Когда он считает, что имеет хороший статус в обществе. И его партнер по жизни, дети тоже достаточно успешны.

Как повысить выработку серотонина. Здесь тоже надо уметь похвалить себя, но не за шаг к цели, а по-другому. За то, что вы хороши сами по себе, имеете много положительных качеств, вас уважают, вы ценны и уникальны. Для выработки серотонина важна не ваша объективная ценность для общества, а то, что вы об этом думаете. А думать хорошо себя можно приучить!

Сделайте такое упражнение. Напишите 20−30 своих положительных качеств. Напишите 10−20 качеств, чем вы выгодно отличаетесь от большинства. Даже если вы против такой гордости и предпочитаете скромность, наш «древний мозг» все равно осознанно или неосознанно сравнивает нас с другими людьми и ставит нам «плюсы» или «минусы». Так что не скромничайте, позвольте своему организму наградить вас гормонами счастья. Далее напишите 10−20 качеств, за которые вас ценят окружающие. Напишите свои достижения, которыми вы можете гордиться (10−30). Далее — то же самое пишем про мужа (жену) или возлюбленного (-ую) и детей, можно и родителей. Далее — напишите те вещи, предметы комфорта, красоты, которые у вас есть (10−30). Это может быть машина, квартира, дача, красивая одежда, украшения, коллекции и т. п. И у вас есть полный список для гордости! Теперь не забывайте его прочитывать 45 дней, а лучше помнить наизусть. Короче, повышайте свою самооценку! Поверьте, даже самый обычный «середнячок» найдет поводы для гордости!

Гормон удовольствия после напряжения

Эндорфин — «Я преодолел и мне хорошо!» — не только приносит удовольствие, но и обезболивает. В природе он нужен, чтобы, например, несчастная загнанная лань убежала от хищника, не чувствуя боли и усталости. Современный человек получает его после интенсивных занятий спортом, особенно растяжек. Это так называемая мышечная радость, которая знакома всем, кто занимается спортом. Еще мы получаем эндорфин после бурного секса, сильного смеха и освобождающего плача.

Как повысить выработку эндорфина. Естественно, любой спорт, растяжки, мышечные нагрузки, достаточные, чтобы вы почувствовали, что действительно «нагрузили» свой организм. Смех и бурный секс! Если накапливается много отрицательных эмоций, не нужно их держать в себе, лучше выплакаться, покричать, побить подушку. И вы почувствуете облегчение, в вашу кровь выбросится эндорфин.

Гормон любви и нежной привязанности

Окситоцин — «Я люблю, привязан, близок, я доверяю!» — любовь, нежность, искренняя дружба, умиление, доверительная беседа по душам — всё это вырабатывает окситоцин. Когда у влюбленных разрушается дофамин (он обеспечивает первоначальную страсть), должен включиться окситоцин, а иначе длительных отношений не будет.

Как вырабатывать больше окситоцина. Доверяйте людям, говорите по душам, выслушивайте других, сочувствуйте, заботьтесь, помогайте, благодарите. Любите людей! Чаще играйте с детьми, наблюдайте за ними, больше общайтесь. Позвольте себе влюбляться, даже платонически. Если вам сложно дается доверительное общение с людьми, заведите котенка и щенка, заботьтесь о них, это тоже стимулирует окситоцин.