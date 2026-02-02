В «Тула-Арене» прошел грандиозный концерт SHAMAN'а «30 лет на сцене»: большой фоторепортаж

Шоу собрало более 1700 зрителей. Многие из них приехали послушать любимые песни из дальних уголков России.

Фото Алексея Пирязева.

31 января на сцене «Тула-Арены» состоялся большой концерт SHAMAN’а. Новая программа «30 лет на сцене» посвящена долгому творческому пути Ярослава Дронова и недавно стартовала по всей России.



Myslo удалось пообщаться с артистом перед концертом.







Ярослав Дронов — уроженец Новомосковска Тульской области, поэтому концерт в оружейной столице для него особенный:

— Это Тульская область, тульская земля, поэтому я чувствую себя полным сил, заряженным и готовым начать концерт, — отметил артист.

Ярослав впервые вышел на сцену совсем малышом:

— Не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Когда мне был один годик, родители, видя, как я замираю у телевизора или начинаю качаться под музыку по радио, поняли, что у меня есть к этому способности. Сообразив это, они оперативно отдали меня в детский вокальный ансамбль «Ассорти» в Новомосковске. На сцену я впервые вышел, когда мне было всего четыре года.

Певец рассказал, что значит для него быть шаманом в мире современной эстрады:

— Нужно быть в первую очередь человеком. Поэтому профессия — шаман, музыкант, артист, художник, писатель, поэт, бизнесмен, слесарь, сантехник — уже не важна. Главное — не терять человечность.

Было интересно узнать, какую музыку сам Ярослав чаще всего слушает в своих наушниках во время поездок или спорта:

— Чаще всего я слушаю тяжёлый рок. Все мое творчество развивалось под влиянием музыки рок-групп. И сегодня на концерте вы можете заметить, что на сцене я делаю достаточно широкие движения, ношусь как угорелый, то есть привношу в программу элементы поведения рок-звёзд.

А еще артисту задали вопрос о том, какой вкус он считает вкусом детства:

— Я не думаю, что буду одинок в этом суждении: вкус детства — это молоко матери, — ответил Ярослав.





Артист вышел к поклонникам не на сцену, а прямо в зал. Первой он исполнил песню «Я красиво живу» в шапке-ушанке с надписью «Я русский». В конце песни певец бросил эту шапку в толпу фанатов — её поймал какой-то счастливчик.

SHAMAN исполнил не только уже полюбившиеся хиты, но и представил свою новую песню с названием «Зависимость».



Ярослав рассказал, что в юности он выступал в кафе Новомосковска и чаще всего его просили спеть песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе». На концерте певец также исполнил душевную композицию.



В детстве артист мечтал стать хирургом или дворником — чтобы приносить пользу людям. Но после того как в жизнь Ярослава ворвалась музыка, его будущее было предрешено.

Певец передал послание всем своим хейтерам и сказал, что их он тоже очень любит и уже считает родными.







Под композицию «Ты моя» вся «Тула-Арена» зажгла красные сердца.







А пары влюблённых станцевали медленный танец.







Ярослав закончил концерт песней «Я русский».





Любовь с первого звука

Марина Горбунова восхищается творчеством SHAMAN’а с 2014 года. Тогда Ярослав выступал на шоу «Голос»:

— Сразу было заметно, что это яркий, разноплановый артист с очень хорошим голосом. А в 2022 году, когда вышли его песни «Встанем» и «Я русский», случилась любовь с первого звука! Я очень люблю лирику Ярослава — она не о простом. Он очень сложный и многослойный человек, и это отражено в его творчестве.





Татьяна Ищенко пришла на концерт в свой день рождения:

— Я в жизни никогда не была фанаткой какого-либо певца, но голос Ярослава проник мне в самое сердце! Я даже дочке сказала: «Возьми с собой нашатырный спирт, а то я потеряю сознание!» Я чувствую каждую ноту, каждый перелив... Всё, что он хочет до нас донести, я принимаю очень близко к сердцу!





Валерий Коноплев с семьей приехал на концерт за 500 км из Белгорода — в их городе выступление артиста отменили:

— Концерт отменили в самый последний момент, но мы не сдаемся — приехали послушать Ярослава в Туле! Мои сыновья слушают SHAMAN’а с самого детства. Самая любимая наша песня — «Улетай».





Ирина Рудюк представляет волонтерскую группу «Вместе с Донбассом»:

— Мы собираем и возим гуманитарную помощь в Донбасс. Поклонники SHAMAN’а активно участвуют в сборах. Это уже 17-й мой концерт, и со всеми людьми, которые сейчас участвуют в благотворительности, я познакомилась на концертах Ярослава.





Татьяна Загорская приехала из Ухты (Республика Коми) специально на концерт.

— Моя самая любимая песня — «Ты моя». Я заметила Ярослава еще тогда, когда он пел на шоу «Голос». Потом он пропал на долгие годы, но сказал: «Я еще вернусь!» И вернулся всем на радость! Мне 75 лет, а творчество Ярослава любят люди всех возрастов, — отметила женщина.