В поисках гармонии: в Туле открылась выставка «бирюзовых художников»

Название выставки – метафора внутреннего ритма, универсального языка искусства, который пересекает границы техник и материалов. Представленные работы – будто разные звуки. Лаконичный штрих карандаша, легкая вибрация акварельной заливки, плотный, насыщенный мазок масла складываются в единую симфонию изобразительного искусства.

– Для выставки я отбирала работы по принципу совмещения несовместимого, – рассказала куратор выставки Майя Полунеева. – Потому что тут у нас представлены самые разные техники: и монотипия, и крупные акриловые или масляные работы, и педантичная графика, и многое-многое другое.

Наше сообщество неспроста называется «Бирюзовые художники». Мы как камни бирюзы: вроде похожие, но вы не сможете найти ни одного одинакового в природе.

Так же и наши работы – они разные: одни детализированы и прорисованы, другие, наоборот, содержат некую недосказанность и открывают путь для фантазии зрителя. Но все объединяет любовь к искусству, творчеству и поиску чего-то нового. Это и есть наша «Общая частота».

Несколько десятков работ, представленных на выставке, позволяют посмотреть на мир глазами 11 художников. У посетителей практически не остается шансов: они сразу же ловят эту «общую частоту» волны многогранности восприятия. Она сверкает бликами, оттенками и тенями, причудливыми образами, а затем замирает в четком отражении реальности.

Так, работы Александра Чудакова – это будто застывшие черно-белые снимки, чуть пожелтевшие от времени. Желтизны на самом деле добавляет бумага. Но именно это сочетание карандаша и бумаги передает атмосферу и настроение.

– Меня вдохновляют уютные, непопсовые тульские улицы и дворики с гаражами и сараями. Они фактурные, наполнены историей. Поэтому рисую в основном именно их. Я уверен, что живопись должна говорить сама за себя. И на моих работаю, думаю, все понятно без лишних слов, – рассказал Александр.

Работы Милы Ямпольцевой, мастера сюрреализма, наоборот, увлекают посетителей выставки в яркий мир доброй сказки.

– Я представила здесь часть работ из серии, созданной по мотивам русских сказок. Я их делала для календаря на 2026 год. В основе лежат традиционные народные мотивы, но с некоторым авторским переосмыслением и легкой иронией. Например, избушка на курьих ножках – будто собачка на поводке у Бабы-яги. Да и Баба-яга еще молодая – в самом начале своей карьеры. Мне нравится, что на этой выставке авторов объединяет именно непохожесть друг на друга. Это и есть та самая эклектика жизни, ее разнообразие. Ни к чему искусственно создавать рамки, если можно смотреть шире: здесь даже художник может быть не только автором, но и зрителем. Мне приятно, что работы все непохожие и я могу по чуть-чуть окунуться в разные истории: легкая, невесомая акварель, тяжелое масло или четкая графика. Это все позволяет набраться разных впечатлений и эмоций.

Выставка «Общая частота» будто задает диалог между параллельными направлениями. Сможет ли нежная акварель говорить на одном языке с монументальным маслом? Как графический знак резонирует с живописным пятном? Свои ответы на эти вопросы предлагают художники и их произведения.

Выставка продлится до 10 марта. Место: галерея «Контр_аст», современное деловое пространство «Союз», Тула, ул. Ф. Энгельса, здание 1, 1-й этаж. 6+