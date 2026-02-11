Маршрутка для путешественников: туляк объехал на красной «буханке» полмира

Фото Ирины Игнатьевой и из личного архива.

9 лет путешествий

10 февраля из второй кругосветки в Тулу вернулись Саша Холодный и Алексей Евпятьев. Путешественники объездили на легендарной и неубиваемой «буханке» ярко-красного цвета полмира. За 9 лет и два мировых турне машина преодолела 86 стран и 165 000 км. Машину перегнали из грузинского порта Поти, куда она пришла из Южной Америки.







Журналист Myslo встретил немного уставших, но счастливых странников. Путешественникам не терпелось рассказать землякам об увиденных чудесах, а их за 9 лет странствий скопилось немало.







Старенькая «буханка» марки Volkswagen — настоящая звезда, которую теперь узнают по всему миру:

— Почему мы отправились в путешествие на «буханке»? Если бы мы поехали на любой другой машине, мы бы не удивили никого. Решили, что в кругосветку надо пускаться на узнаваемой, легендарной и харизматичной машине. В России к «буханкам» все давно привыкли, а вот за границей они выделяются. Все люди таращат глаза в шоке, начинают спрашивать, что за машина, — рассказал начальник экспедиции Саша Холодный.





На машине путешественников гордо красуются флаги 86 стран, в которых она побывала, а на торпеде сидит каширский кот — скоро он отправится в Каширский музей.







Саша — многодетный отец. У него шестеро детей и уже один внук. Вся семья испытывает такую же страсть к путешествиям, как и глава семейства:

— Мои родные часто пускаются со мной в приключения — дети исколесили со мной все окрестности Черного моря. К сожалению, в некоторых странах нас ждет много опасностей, поэтому я их берегу и оставляю ждать дома.

Саша рассказал забавную историю о том, как журналисты однажды написали про него статью с заголовком «Многодетный отец бросил семью и поехал путешествовать». На самом же деле путешественники колесят по миру не все 9 лет, а периодами. В моменты, когда машина не может пересечь границу страны по суше, ее переправляют на специальном пароме. Иногда этот период затягивается на несколько месяцев — все это время путешественники отдыхают на родине и живут обычной жизнью.

— По пути в «буханку» подсаживаются пассажиры. Кто-то «прилипает» на неделю, кто-то на месяц. За время путешествий в этой машине успело покататься около ста человек — этакая «маршрутка» для путешественников, — рассказал Саша.

Носки вместо автофильтра, погоня носорога и толпа африканцев

Мы узнали, что Саше и Леше запомнилось из путешествия больше всего.

— Вообще, приключений в странствиях по миру хватает. Больше всего сложностей вызывает пересечение границ: например, нас не пускали в Эквадор с российским паспортом, — пожаловался Саша.

В Чили на 30-градусной жаре у путешественников сломался двигатель — пришлось крепиться и перебирать. Роль автомобильного воздушного фильтра выполнили обычные носки.

— Однажды в Кении за нами с бешеной скоростью гнался носорог. Он точно хотел нас убить! Мы от него убегали как могли, газ в пол — все как в приключенческих фильмах! И только зверюга скрылся за горизонтом, как у нас закончился бензин! Даже представить страшно, что случилось бы, если бы топливо подошло к концу во время погони... — с ужасом вспоминает Саша.

По словам путешественников, самый экстрим — путешествие по Африке. Здесь чужаков могут даже убить, если они не понравятся местным. А еще —съесть: в саваннах множество диких животных, насекомых и ядовитых змей.

— Проколотые колеса, оторвавшиеся карданы тогда для нас стали обычным делом.

Однажды за нами устроила погоню огромная толпа разъяренных африканцев — в проезжаемой нами стране, как оказалось, была революция!





Удивительно, но в Африке русских любят больше всего:

— Сначала местные кричат: «Белые, убирайтесь отсюда!», а потом, когда узнают, что мы из России, встречают тепло и гостеприимно. Все дело в русском наследии со времен Советского Союза — нас там знают и очень любят, — рассказал Леша.

— А жители южных стран что-то слышали про Тулу?

— Там про Москву и Питер не все местные слышали, но мы стараемся рассказывать о наших краях. Главный инструмент — тульский пряник, конечно же! Стараюсь угостить как можно больше местных, чтобы они знали, какая Россия вкусная! — говорит Алексей. — Всегда везу с собой огромный чемодан пряников, иногда приходится жертвовать какими-то вещами. Но вы представляете, как дети в Африке радуются, когда их угощаешь пряниками!

Больше всего про Тулу знают в Иране — потому что там очень популярны самовары. Легенды гласят, что тульский самовар родом с Востока.



— Почему всем людям нужно обязательно путешествовать?

— Люди генетически кочевники. Страсть к путешествиям, к перемещениям заложена в каждом. Просто, к сожалению, не всем удается это реализовать. Чаще — из-за предрассудков. Но не нужно бояться, нужно садится и ехать! В одной только Тульской области множество прекрасных мест, — отметил Саша Холодный. — Мы живем один раз, и эту жизнь надо прожить хорошо, духовно, ценно, совершать блага, наслаждаться ей. В путешествии ты понимаешь, что счастье-то не в огромном доме и «Бугатти».

Дома путешественники пробудут недолго: скоро они отправятся за новыми приключениями. Уже в сентябре Саша Холодный отправится в Среднюю Азию, посетит Байконур и запуск космического корабля с перспективой въезда в Китай и Юго-Восточную Азию.