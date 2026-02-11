  1. Моя Слобода
Маршрутка для путешественников: туляк объехал на красной «буханке» полмира

Корреспондент Myslo встретил нашего земляка Алексея Евпятьева и его друга Сашу Холодного из кругосветного путешествия.

Фото Ирины Игнатьевой и из личного архива.

9 лет путешествий

10 февраля из второй кругосветки в Тулу вернулись Саша Холодный и Алексей Евпятьев. Путешественники объездили на легендарной и неубиваемой «буханке» ярко-красного цвета полмира. За 9 лет и два мировых турне машина преодолела 86 стран и 165 000 км. Машину перегнали из грузинского порта Поти, куда она пришла из Южной Америки.

photo_2026-02-11_14-07-04.jpg

Журналист Myslo встретил немного уставших, но счастливых странников. Путешественникам не терпелось рассказать землякам об увиденных чудесах, а их за 9 лет странствий скопилось немало.

IMG20240201113521.jpg

Старенькая «буханка» марки Volkswagen — настоящая звезда, которую теперь узнают по всему миру:

— Почему мы отправились в путешествие на «буханке»? Если бы мы поехали на любой другой машине, мы бы не удивили никого. Решили, что в кругосветку надо пускаться на узнаваемой, легендарной и харизматичной машине. В России к «буханкам» все давно привыкли, а вот за границей они выделяются. Все люди таращат глаза в шоке, начинают спрашивать, что за машина, — рассказал начальник экспедиции Саша Холодный.

photo_2026-02-11_14-07-20.jpg

На машине путешественников гордо красуются флаги 86 стран, в которых она побывала, а на торпеде сидит каширский кот — скоро он отправится в Каширский музей.

photo_2026-02-11_14-07-16.jpg

Саша — многодетный отец. У него шестеро детей и уже один внук. Вся семья испытывает такую же страсть к путешествиям, как и глава семейства:

— Мои родные часто пускаются со мной в приключения — дети исколесили со мной все окрестности Черного моря. К сожалению, в некоторых странах нас ждет много опасностей, поэтому я их берегу и оставляю ждать дома.

Саша рассказал забавную историю о том, как журналисты однажды написали про него статью с заголовком «Многодетный отец бросил семью и поехал путешествовать». На самом же деле путешественники колесят по миру не все 9 лет, а периодами. В моменты, когда машина не может пересечь границу страны по суше, ее переправляют на специальном пароме. Иногда этот период затягивается на несколько месяцев — все это время путешественники отдыхают на родине и живут обычной жизнью.

— По пути в «буханку» подсаживаются пассажиры. Кто-то «прилипает» на неделю, кто-то на месяц. За время путешествий в этой машине успело покататься около ста человек — этакая «маршрутка» для путешественников, — рассказал Саша.

Носки вместо автофильтра, погоня носорога и толпа африканцев

Мы узнали, что Саше и Леше запомнилось из путешествия больше всего.

— Вообще, приключений в странствиях по миру хватает. Больше всего сложностей вызывает пересечение границ: например, нас не пускали в Эквадор с российским паспортом, — пожаловался Саша.

В Чили на 30-градусной жаре у путешественников сломался двигатель — пришлось крепиться и перебирать. Роль автомобильного воздушного фильтра выполнили обычные носки.

— Однажды в Кении за нами с бешеной скоростью гнался носорог. Он точно хотел нас убить! Мы от него убегали как могли, газ в пол — все как в приключенческих фильмах! И только зверюга скрылся за горизонтом, как у нас закончился бензин! Даже представить страшно, что случилось бы, если бы топливо подошло к концу во время погони... — с ужасом вспоминает Саша.

photo_2025-04-21_16-08-11.jpg

По словам путешественников, самый экстрим — путешествие по Африке. Здесь чужаков могут даже убить, если они не понравятся местным. А еще —съесть: в саваннах множество диких животных, насекомых и ядовитых змей.

— Проколотые колеса, оторвавшиеся карданы тогда для нас стали обычным делом.

Однажды за нами устроила погоню огромная толпа разъяренных африканцев — в проезжаемой нами стране, как оказалось, была революция!

photo_2025-04-15_15-37-58.jpg

Удивительно, но в Африке русских любят больше всего:

— Сначала местные кричат: «Белые, убирайтесь отсюда!», а потом, когда узнают, что мы из России, встречают тепло и гостеприимно. Все дело в русском наследии со времен Советского Союза — нас там знают и очень любят, — рассказал Леша.

— А жители южных стран что-то слышали про Тулу?

— Там про Москву и Питер не все местные слышали, но мы стараемся рассказывать о наших краях. Главный инструмент — тульский пряник, конечно же! Стараюсь угостить как можно больше местных, чтобы они знали, какая Россия вкусная! — говорит Алексей. — Всегда везу с собой огромный чемодан пряников, иногда приходится жертвовать какими-то вещами. Но вы представляете, как дети в Африке радуются, когда их угощаешь пряниками!

Больше всего про Тулу знают в Иране — потому что там очень популярны самовары. Легенды гласят, что тульский самовар родом с Востока.

— Почему всем людям нужно обязательно путешествовать?

— Люди генетически кочевники. Страсть к путешествиям, к перемещениям заложена в каждом. Просто, к сожалению, не всем удается это реализовать. Чаще — из-за предрассудков. Но не нужно бояться, нужно садится и ехать! В одной только Тульской области множество прекрасных мест, — отметил Саша Холодный. — Мы живем один раз, и эту жизнь надо прожить хорошо, духовно, ценно, совершать блага, наслаждаться ей. В путешествии ты понимаешь, что счастье-то не в огромном доме и «Бугатти».

Дома путешественники пробудут недолго: скоро они отправятся за новыми приключениями. Уже в сентябре Саша Холодный отправится в Среднюю Азию, посетит Байконур и запуск космического корабля с перспективой въезда в Китай и Юго-Восточную Азию.

В поисках гармонии: в Туле открылась выставка «бирюзовых художников»
В поисках гармонии: в Туле открылась выставка «бирюзовых художников»

