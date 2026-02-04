Мороз против красоты: как холод старит кожу, портит волосы и вызывает головную боль

Давайте обсудим зимние «причуды» с косметологом Ларисой Румянцевой.

— Почему при морозе болит голова?

— При -25 °C головная боль — это спазм сосудов головы. Когда выходишь на мороз без шапки, сосуды и мышцы резко сжимаются, чтобы сохранить тепло. И дальше происходит физиология: холод — спазм — затем резкое расширение сосудов, когда попадаешь в тепло, а дальше боль. Это может быть пульсирующая боль, чувство давления в висках, лбу, иногда «обруч» вокруг головы.

Холодный воздух вызывает спазм дыхательных путей, а значит, гипоксию. В минус 20-25 мы вдыхаем очень холодный и сухой воздух. Это вызывает спазм бронхов, сужение сосудов лёгких, снижение поступления кислорода в кровь. Мозг мгновенно реагирует: появляется головная боль, тяжесть, туман. На морозе растёт кровяное давление, потому что мы теряем воду через дыхание, кровь густеет, а сосуды сужены. А еще на морозе мы непроизвольно напрягаем мышцы шеи и плеч. Это тоже затрудняет кровообращение мозга. И возникает шейно-затылочная головная боль.

Что реально помогает в этом случае:

• Защита лица и головы. Шарф закрывает щёки, шапка закрывает уши и затылок.

• Дыхание через нос. Воздух согревается и увлажняется.

• Тёплый напиток перед выходом.

После мороза хорошо по­греть шею. Если уже заболела голова — тёплый душ на затылок, потом шарф, мягкий массаж мышц трапеций.

— Мороз и ветер сдувают волосы с головы…

— И это правда. На холоде сосуды кожи головы сужаются, питание волосяных фолликулов ухудшается. Волосы очень чувствительны к стрессу. И через 4-8 недель после холодов они посыплются.

А еще холод сушит стержень волоса, волосы становятся хрупкими и ломкими, пушатся. Волос теряет гладкость, сечется.

Как правильно защищать волосы? Носить тонкую шапку от +5 до –5 — не для тепла, а для защиты от ветра. В сильный мороз — шапка + капюшон. Волосам тоже нужно тепло для нормального кровотока.

— Правда ли, что на сильном морозе кожа стареет быстрее, чем на солнце?

— Да. Холод сужает капилляры на 30%, отопление вытягивает влагу, как губка, а ветер разрушает защитный барьер. Клетки кожи зимой восстанавливаются на 40% медленнее.

Мороз «ворует» воду из кожи: в –10…–25 °C влажность воздуха почти нулевая, кожа «испаряет» воду и не может удержать её. Результат — микротрещины, чувство стянутости, обезвоженность. Это называется трансэпидермальная потеря влаги, и зимой она в 2-3 раза выше, чем летом.

Холод разрушает липидный барьер. Жировая плёнка на коже — как глазурь на торте — удерживает воду, защищает от ветра. Но на морозе липиды кристаллизуются, барьер трескается, кожа становится проницаемой. Влага уходит, активируется старение.

Плюс спазм сосудов — кожа не получает кислород и питание. А холодный ветер действует вообще как наждак и запускает воспаление: кожа теряет упругость, здоровый цвет, морщины становятся глубже.

Помогают кремы с барьерными компонентами. Ищем в составах: сквалан (Squalane) — восстанавливает, церамиды (Ceramides) — «склеивают» кожный барьер, NMF (мочевина, аминокислоты) — увлажняют и пре-/пробиотики (FOS/GOS) — восстанавливают микробиом кожи.

Наносить крем надо минимум за 30-40 минут до выхода на улицу.

А еще лучше закрывать кожу физически — шарфом, баффом, капюшоном. Зимой лицо нуждается не только в «питании», но и в изоляции и защите.

Увлажнение оставьте на вечер, за 30-40 минут до сна.

— Правда ли, что щеки «как свеклой натертые» — это не здоровый румянец?

— Мороз — это стресс для кожи. Постоянный морозный румянец со временем может перейти в купероз.

Зимой в мороз не используйте никакие кислоты и ретинол за 24-48 часов до выхода на холод. Лучше исключить пилинги, они истончают защитный кожный барьер.

— Чем спасти руки от цыпок?

— Цыпки на руках — это холодовый дерматит: кожа буквально трескается от утраты защитного слоя, получив микроожог холодом.

Чтобы не допустить их появления, нужен крем с активными компонентами — ланолином и маслом ши. И наносить его надо на ночь толстым слоем под хлопковые перчатки. А днем за 30 минут до выхода на мороз наносить силиконовый или восковый крем.

— Губы потрескались. Что делать?

— Они — самая уязвимая часть лица, у них нет сальных желёз, нет защитного жира. В мороз влага испаряется мгновенно, поверхность трескается, оголяются нервные окончания — появляется боль и шелушение. Губам зимой нужны не увлажняющие помады, а питательные с защитными жирами (вазелином, ланолином, воском).

— А тело почему зудит?

— Зимний зуд тела — тоже один из признаков холодовой аллергии. Кожа зимой переживает огромный стресс.

Что реально помогает убрать зимний зуд: сразу после душа — жирный крем с церамидами, скваланом, маслом ши и диметиконом.

Используйте увлажнители воздуха. Не носите на голое тело шерсть и синтетику — только хлопок, бамбук, вискозу.

— Что полезно для кожи лица и тела зимой?

• Регулярное увлажнение — использование питательных кремов, масел и лосьонов, особенно с содержанием гиалуроновой кислоты, глицерина, церамидов.

• Защита от холода — использование барьерных кремов перед выходом на улицу, защита губ бальзамом.

• Умеренное очищение. Идеальный зимний вариант — легкие муссы и пенки без сульфатов — для жирной и нормальной кожи. Сухой подойдут молочко и гидрофильные препараты (масло в воде).

• Использование увлажнителя воздуха — поддерживает оптимальный уровень влаги в помещении.

• Правильное питание и вода — здоровое питание с витаминами (особенно A, E, C) и достаточное употребление воды поддерживают кожу изнутри.

• Избегание горячей воды — лучше использовать тёплую, чтобы не сушить кожу.

— Как защитить себя от мороза?

• Закрывать лицо, шею, руки — по максимуму все открытые участки кожи.

• Носить термобельё, чтобы тело не остывало изнутри.

• Не выходить в мороз голодным.

• Не согреваться алкоголем.