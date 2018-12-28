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Компания «МСК-НТ» привезла грузовик подарков для пенсионеров и детей-сирот

Фото Алексея Пирязева

Компания «МСК-НТ» привезла грузовик подарков для пенсионеров и детей-сирот

27 декабря руководство филиала ООО «МСК-НТ» в Тульской области позаботилось о подарках к новогодним праздникам для тех, кто в них особенно нуждается.

В ООО «МСК-НТ» помнят, что эти зимние дни — время добрых сюрпризов и чудес. Ведь каждый хочет верить в хорошее и в исполнение желаний.
 
Поэтому, 27 декабря руководство филиала в Тульской области позаботилось о подарках к новогодним праздникам тем, кто в них особенно нуждается. Представитель компании приехал в гости к пациентам в дом престарелых в селе Гремячее и детям с ограниченными возможностями из ГОУ ТО «Новомосковский центр». Вместе с ним был целый грузовик мандаринов, конфет и сладких подарочных наборов.
 
А еще, узнав, что в процедурном кабинете дома престарелых летом бывает очень душно, в ООО «МСК-НТ» решили преподнести пациентам и персоналу учреждения особенный подарок — кондиционер. Вне всяких сомнений, летом пациенты не раз вспомнят благотворителя добрым словом.
 
Заведующая филиалом № 4 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Маргарита Гатилова поблагодарила за помощь:

Маргарита Гатилова

- Конечно, мы очень рады, что нас сегодня посетила компания «МСК-НТ», привезла подарки и долгожданный кондиционер для нашего процедурного кабинета. Кроме того, пациенты очень счастливы подаркам и тому, что у них на столе будут такие сладости и вкусности!

Во время раздачи подарков одна из пенсионерок с интересом спросила у руководителя по связям с общественностью ООО «МСК-НТ» Игоря Орлова, кто прислал сладости.

Игорь Орлов

- Наша компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тульской области. Заходя на территорию области, мы планируем расширить стандарты качества обслуживания населения, качества уборки ТКО.

После дома престарелых грузовик с подарками отправился на другой адрес - в ГОУ ТО «Новомосковский центр». Сюда привезли столько ящиков с мандаринами и сладкими наборами, что к елке было трудно подойти.

Помимо индивидуальных подарков для ребят, представитель ООО «МСК-НТ» передал учреждению такой нужный лазерный принтер. Этот презент явно очень пригодится адресату в работе.

- Эмоции переполняют: эти люди нуждаются в помощи, — поделился с журналистами руководитель по связям с общественностью ООО «МСК-НТ» Игорь Орлов. Поэтому, я хотел бы сказать большие слова благодарности правительству Тульской области. Оно направило нас, сказав, какие учреждения особенно нуждаются в социальной поддержке.  И мы очень рады, что можем хоть немного помочь людям, подарить мгновения счастья.

Игорь Орлов напомнил, что ООО «МСК-НТ» — компания федерального уровня. Помимо развития бизнеса, она помнит о своей социальной ответственности и всегда участвует в благотворительности. Кроме того, представитель «МСК-НТ» отметил, что это не разовая акция и пообещал, что такие визиты к нуждающимся станут традиционными в Тульской области.

 

ООО «МСК-НТ» — один из ведущих региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, который официально приступит к прямому исполнению своих обязательств в Тульской области с 1 января 2019 года. Вместе с тем, не дожидаясь Нового года, компания уже приступила к работе во многих муниципальных образованиях с осени этого года. Региональный оператор планирует сделать Тульскую область чище и комфортнее для проживания жителей: предусмотрено этапное строительство объектов обработки отходов, полное обновление контейнерного парка, закупка новой мусорособирающей и специальной техники для работы на обслуживаемых территориях. Доля образования отходов в зоне ответственности ООО «МСК-НТ» внушительная — более 500 тыс. тонн в год.

Компания работает на территориях: Арсеньевский район, Белёвский район, Богородицкий район, Венёвский район, Воловский район, Дубенский район, Заокский район, Каменский район, Кимовский район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, Тепло-Огарёвский район, Узловский район, Чернский район, Ясногорский район, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, г. Новомосковск, п. Славный, п. Новогуровский.

Галерея
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 1
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 2
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 3
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 4
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 5
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 6
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 7
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 8
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 9
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 10
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 11
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 12
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 13
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 14
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 15
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 16
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 17
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 18
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 19
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 20
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 21
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 22
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 23
ООО «МСК-НТ» привезло грузовик подарков для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 18:00 0
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