Праздничные акции в «Букваре»: закупаемся книгами и канцтоварами!

Фото Алексея Пирязева.

В сети книжных магазинов «Букварь» начался сезон скидок. У вас есть отличная возможность приобрести необходимые товары по сниженной цене. Myslo знакомит вас с выгодными предложениями.

СКИДКИ В ДЕНь студента

Близится один из самых любимых молодежных праздников — День студента (он же Татьянин день). «Букварь» делает виновникам этого торжества один из самых необходимых подарков — скидку 20% на все товары сети магазинов, будь то книги, учебники, ежедневники, энциклопедии или ручки.

скидка при покупке детской литературы

Другое приятное и выгодное предложение — скидка 10% при покупке детской литературы на сумму более 1000 рублей. Тулякам настолько понравилась эта акция, что «Букварь» пошел навстречу любимым клиентам и продлил ее до 1 февраля. Художественные произведения, историческая проза, поэзия, образовательная литература, издания развлекательной направленности — все это вы найдете на стеллажах магазинов «Букварь».

скидки ко дню влюбленных

Следующий подарок от «Букваря» приурочен к одному из самых романтических праздников — Дню влюбленных. И скидка символична — 14%! Вы можете воспользоваться ей при покупке художественной литературы, но только в течение одного дня — 14 февраля.

скидки к 23 февраля

Ну а в честь Дня защитника Отечества «Букварь» дарит скидку 20% на энциклопедии, военно-исторические книги, военно-популярные книги, книги о рыбалке, охоте и оружии.

Акция также распространяется на художественную литературу для мужчин, парней и мальчиков. Воспользоваться предложением также могут женщины. Ведь книга, как известно, — лучший подарок.

Внимание: акция «Книги для больших и маленьких мужчин» будет действительна всего несколько дней — с 22 по 24 февраля.

«Букварь» — это сеть книжных магазинов. В Туле открыто 8 представительств компании. Магазины расположены так, чтобы жителям любого территориального округа города было удобно до них добраться.

Каждый бутик — рай для книголюбов. Зарубежная и российская фантастика, классика, проза, поэзия, детская литература — кажется, что не существует книги, которой в «Букваре» нет.

Если вы пришли за занятной книгой, но не имеете четкого представления о том, что хотите почитать, обратите внимание на блок «Новинки». «Букварь» следит за свежими литературными произведениями и постоянно предлагает читателям ознакомиться с лучшими из них.

Книги под рубрикой «Новинки», как правило, располагаются на входе в магазин. Благодаря такой расстановке вы точно не пройдете мимо современных бестселлеров!

В «Букваре» огромный выбор энциклопедий разной тематики — об оружии, истории, животных, охоте, рыбалке, моде, кулинарии, этикете и т. д. Для удобства они также разделены по рубрикам.

Есть в «Букваре» и детские энциклопедии. С их помощью дети смогут познакомиться с удивительными мирами кошек, собак, сказок, пиратов, писателей, рыб, насекомых, астрономии, растений и т. д. Особенно удивительна коллекция детских энциклопедий на географическую тематику: яркие, красочные и понятные, они преподнесут ребенку новые знания в интересной «обертке». Именно так прививается любовь к книгам!

В «Букваре» — широкий выбор канцтоваров. Здесь вы найдете различные блокноты, ручки, тетради, карандаши, краски, портфели, глобусы, альбомы для рисования, кисти, ластики и другие полезные мелочи, которые могут понадобиться для учебы или работы. Если вы — любитель такого шопинга, вам точно понравится в магазинах «Букварь».

Ну и, конечно, какой же книжный магазин без праздничных аксессуаров! В «Букваре» собраны чудесные открытки для любого повода, которые точно придутся по вкусу вашим близким.

Приходите в «Букварь» за приятными покупками и хорошим настроением!

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