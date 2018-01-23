город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Праздничные акции в «Букваре»: закупаемся книгами и канцтоварами!

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Праздничные акции в «Букваре»: закупаемся книгами и канцтоварами!

В сети книжных магазинов «Букварь» начался сезон скидок. У вас есть отличная возможность приобрести необходимые товары по сниженной цене. Myslo знакомит вас с выгодными предложениями.

СКИДКИ В ДЕНь студента

Близится один из самых любимых молодежных праздников — День студента (он же Татьянин день). «Букварь» делает виновникам этого торжества один из самых необходимых подарков — скидку 20% на все товары сети магазинов, будь то книги, учебники, ежедневники, энциклопедии или ручки.

скидка при покупке детской литературы

Другое приятное и выгодное предложение — скидка 10% при покупке детской литературы на сумму более 1000 рублей. Тулякам настолько понравилась эта акция, что «Букварь» пошел навстречу любимым клиентам и продлил ее до 1 февраля. Художественные произведения, историческая проза, поэзия, образовательная литература, издания развлекательной направленности — все это вы найдете на стеллажах магазинов «Букварь».

скидки ко дню влюбленных

Следующий подарок от «Букваря» приурочен к одному из самых романтических праздников — Дню влюбленных. И скидка символична — 14%! Вы можете воспользоваться ей при покупке художественной литературы, но только в течение одного дня — 14 февраля.

скидки к 23 февраля

Ну а в честь Дня защитника Отечества «Букварь» дарит скидку 20% на энциклопедии, военно-исторические книги, военно-популярные книги, книги о рыбалке, охоте и оружии.

Акция также распространяется на художественную литературу для мужчин, парней и мальчиков. Воспользоваться предложением также могут женщины. Ведь книга, как известно, — лучший подарок. 

Внимание: акция «Книги для больших и маленьких мужчин» будет действительна всего несколько дней — с 22 по 24 февраля. 

 

«Букварь» — это сеть книжных магазинов. В Туле открыто 8 представительств компании. Магазины расположены так, чтобы жителям любого территориального округа города было удобно до них добраться.

Каждый бутик — рай для книголюбов. Зарубежная и российская фантастика, классика, проза, поэзия, детская литература — кажется, что не существует книги, которой в «Букваре» нет.

Если вы пришли за занятной книгой, но не имеете четкого представления о том, что хотите почитать, обратите внимание на блок «Новинки». «Букварь» следит за свежими литературными произведениями и постоянно предлагает читателям ознакомиться с лучшими из них.

Книги под рубрикой «Новинки», как правило, располагаются на входе в магазин. Благодаря такой расстановке вы точно не пройдете мимо современных бестселлеров!

В «Букваре» огромный выбор энциклопедий разной тематики — об оружии, истории, животных, охоте, рыбалке, моде, кулинарии, этикете и т. д. Для удобства они также разделены по рубрикам.

Есть в «Букваре» и детские энциклопедии. С их помощью дети смогут познакомиться с удивительными мирами кошек, собак, сказок, пиратов, писателей, рыб, насекомых, астрономии, растений и т. д. Особенно удивительна коллекция детских энциклопедий на географическую тематику: яркие, красочные и понятные, они преподнесут ребенку новые знания в интересной «обертке». Именно так прививается любовь к книгам!

В «Букваре» — широкий выбор канцтоваров. Здесь вы найдете различные блокноты, ручки, тетради, карандаши, краски, портфели, глобусы, альбомы для рисования, кисти, ластики и другие полезные мелочи, которые могут понадобиться для учебы или работы. Если вы — любитель такого шопинга, вам точно понравится в магазинах «Букварь».

Ну и, конечно, какой же книжный магазин без праздничных аксессуаров! В «Букваре» собраны чудесные открытки для любого повода, которые точно придутся по вкусу вашим близким.

Приходите в «Букварь» за приятными покупками и хорошим настроением!

Тула, ул. Первомайская, 12.

Тула, Красноармейский проспект, 2.

Тула, ул. Максима Горького, 5.

Тула, ул. Фрунзе, 6.

Тула, ул. Кирова, 23 (ТЦ «Лагуна», 2 этаж).

Тула, проспект Ленина, 121.

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 2 этаж).

Тула, ул. Пузакова, 11а.

Галерея
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 1
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 2
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 3
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 4
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 5
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 6
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 7
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 8
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 9
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 10
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 11
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 12
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 13
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 14
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 15
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 16
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 17
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 18
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 19
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 20
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 21
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 22
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 23
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 24
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 25
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 26
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 27
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 28
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 29
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 30
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 31
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 32
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 33
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 34
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 35
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 36
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 37
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 38
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 39
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 40
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 41
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 42
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 43
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 44
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 45
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 46
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 47
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 48
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 49
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 50
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 51
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 52
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 53
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 54
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 55
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 56
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 57
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 58
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 59
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 60
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 61
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 62
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 63
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 64
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 65
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 66
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 67
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 68
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 69
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 70
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 71
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 72
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 73
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 74
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 75
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 76
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 77
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 78
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 79
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 80
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 81
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 82
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 83
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 84
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 85
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 86
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 87
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 88
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 89
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 90
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 91
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 92
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 93
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 94
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 95
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 96
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 97
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 98
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 99
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 100
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 101
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 102
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 103
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 104
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 105
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 106
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 107
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 108
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 109
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 110
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 111
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 112
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 113
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 114
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 115
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 116
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 117
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 118
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 119
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 120
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 121
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 122
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 123
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 124
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 125
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 126
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 127
Акции в магазинах "Букварь", Фото: 128
показать все фотографии
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
Книгиканцтоварыскидки
Место
БукварьТула
Фоторепортаж Myslo: Зимняя сказка по-тульски
Фоторепортаж Myslo: Зимняя сказка по-тульски
Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»
Велогонщик Александр Дубченко: «Моя цель – Олимпийские игры в Токио»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.